Артем ГУСОЛ: «Защита Полесья хорошо работала, это очень тяжелый соперник»

В матче 17-го тура УПЛ «Колос» на своем поле со счетом 0:2 уступил «Полесью». Итог поединка подвел вингер «Колоса» Артем Гусол.

«Я считаю, что команда хорошо провела сборы. И «Колос» заслуживает похвалы, потому что команда билась до конца. Были первые двадцать минут хорошей игры, а затем этот случайный гол пропустили. Мы выкладывались на максимум.

Мы начали очень активно, много моментов мы могли забивать. Это футбол – один пас, один гол – и команда «Полесье» уже лучше начала играть. Но наши ребята хорошо боролись, поэтому всех можно похвалить.

Выходил с обычаем играть только вперед, потому что «Полесье» очень боевая команда, с хорошими игроками – если бы мы «сели», мы могли еще больше пропустить. А мы старались играть, давить, идти вперед. Защита «Полесья» хорошо работала, это очень тяжелый соперник. Не все бывает выходит, но мы старались», – сказал Артем Гусол.