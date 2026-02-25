Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артем ГУСОЛ: «Защита Полесья хорошо работала, это очень тяжелый соперник»
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 13:56 |
Артем ГУСОЛ: «Защита Полесья хорошо работала, это очень тяжелый соперник»

Вингер «Колоса» прокомментировал результат матча с «Полесьем»

ФК Колос

В матче 17-го тура УПЛ «Колос» на своем поле со счетом 0:2 уступил «Полесью». Итог поединка подвел вингер «Колоса» Артем Гусол.

«Я считаю, что команда хорошо провела сборы. И «Колос» заслуживает похвалы, потому что команда билась до конца. Были первые двадцать минут хорошей игры, а затем этот случайный гол пропустили. Мы выкладывались на максимум.

Мы начали очень активно, много моментов мы могли забивать. Это футбол – один пас, один гол – и команда «Полесье» уже лучше начала играть. Но наши ребята хорошо боролись, поэтому всех можно похвалить.

Выходил с обычаем играть только вперед, потому что «Полесье» очень боевая команда, с хорошими игроками – если бы мы «сели», мы могли еще больше пропустить. А мы старались играть, давить, идти вперед. Защита «Полесья» хорошо работала, это очень тяжелый соперник. Не все бывает выходит, но мы старались», – сказал Артем Гусол.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Колос Ковалевка Колос - Полесье Артем Гусол
Сергей Турчак Источник: ФК Колос Ковалевка
