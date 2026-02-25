Владимир ЦИТКИН: «Первый весенний тур прошел без креатива»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины всех возрастов в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлением о рестарте футбольного сезона в УПЛ:

- Так уж случилось, что у меня была возможность пересмотреть трансляции всех поединков 17 тура чемпионата, конечно, за исключением отмененного – в Александрии. И откровенно говоря, впечатление не из лучших. Настоящий весенний футбол с отсутствием креатива, множество ошибок. Грустно.

- Квартет команд из главной группы записал в свой актив очередные победы. Закономерно?

- Думаю, что да. Но в свою силу сыграли только футболисты ЛНЗ, по крайней мере подопечные Виталия Пономарева хотя бы четко знали, что им делать на футбольном поле. В действиях «Шахтера», «Полесья» и «Динамо» было мало продуманных решений, интенсивности. Создавалось впечатление, что они были убеждены: своего не упустят. Однако по ходу матча в Ковалевке я бы не удивился, если бы «Колос» с полищуками сыграл вничью. Гостям явно повезло.

- А кто в текущем туре больше всего разочаровал?

– «Заря» удивила своим непрофессионализмом. Похоже, луганчане поразив дважды ворота «Кудровки» были уверены, что победа уже в кармане. Где-то с 60 минут подопечные Виктора Скрипника банально доигрывали поединок. И прогадали. Луганчане умудрились пропустить после двух автоголов и, что интересно, больше ударов в створ их ворот не было.

Также можно было ожидать, что футболистам «Полтавы» не хватит сил на все 90 минут поединка с «Вересом». Тем не менее, «горожане» почти весь подготовительный период провели тренируясь в зале, ограничились только двумя спаррингами. Пассивными они были и на трансферном рынке. Конечно, при таком подходе понижения в классе не избежать.

Что-то непонятное происходит с «Карпатами». Казалось, по возвращении в УПЛ «зелено-белые» будут прогрессировать, однако этого не произошло. Более того, создается впечатление, что сейчас клубных боссов львовян не интересуют турнирные показатели, потому что, как тогда можно объяснить, что они затеяли распродажу своих самых перспективных футболистов.

А в противостоянии с «Шахтером» львовяне неприятно поразили беспомощностью в атаке. И это на фоне соперника, который тоже не отличался активностью, действуя в невысоком темпе. При таком ходе событий «Карпаты», как и их потерявшие всех своих лидеров земляки из «Руха» могут оказаться в зоне вылета.

- Тогда наконец, чем по вашему мнению закончится история с отменой матча в Александрии?

– Здесь все очевидно. «Александрия» не обеспечила надлежащие условия для проведения поединка и должна быть наказана техническим поражением. Кстати, удивило отсутствие гибкости в действиях клубного руководства «горожан». Ведь когда за несколько дней до матча стало очевидно, что он под угрозой срыва из-за прихотей погоды им нужно было обратиться с предложением к своим коллегам из «Оболони» о переносе поединка в Киев, где с газоном на стадионе «пивоваров» проблем не было. Даже этого сделано не было. Не знаю, на что рассчитывали в Александрии. Образно говоря, манной небесной здесь не дождались.