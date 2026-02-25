Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
Чемпионат мира
25 февраля 2026, 12:25 | Обновлено 25 февраля 2026, 12:26
Бывший игрок сборной Украины отреагировал на заявление президента ФИФА

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Украинский полузащитник турецкого «Эюпспора» Тарас Степаненко отреагировал на скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино, который ранее выступил за возвращение России в международный футбол.

«Это было ужасное и в корне неверное предложение. Тот, кто поднял эту тему, не понимает, что происходит, и, возможно, ему нужно снова посетить Украину.

Президенту ФИФА не помешало бы посетить такие города, как Харьков, Сумы, Чернигов, Запорожье, Днепр, Николаев и Херсон. Он бы понял, насколько неправильными были эти заявления», - сказал 36-летний хавбек в интервью O Jogo.

Ранее журналистка ZDF Сюзана Сантина резко отреагировала на скандальное заявление Инфантино.

По теме:
Зеленский отметил троих погибших спортсменов государственными наградами
ФОНСЕКА: «Он – единственный, кто никогда не боялся противостоять россии»
Легионер клуба УПЛ рассказал журналистам АS о войне в Украине
ФИФА Джанни Инфантино сборная россии по футболу дисквалификация россии российско-украинская война Тарас Степаненко
GloryUkraine
Корупціно в Україну не поїде, а всратися зі страху під час  бомбардування рашистами він вже навіть і Польщі зможе.
