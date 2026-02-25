СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»

Украинский полузащитник турецкого «Эюпспора» Тарас Степаненко отреагировал на скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино, который ранее выступил за возвращение России в международный футбол.

«Это было ужасное и в корне неверное предложение. Тот, кто поднял эту тему, не понимает, что происходит, и, возможно, ему нужно снова посетить Украину.

Президенту ФИФА не помешало бы посетить такие города, как Харьков, Сумы, Чернигов, Запорожье, Днепр, Николаев и Херсон. Он бы понял, насколько неправильными были эти заявления», - сказал 36-летний хавбек в интервью O Jogo.

Ранее журналистка ZDF Сюзана Сантина резко отреагировала на скандальное заявление Инфантино.