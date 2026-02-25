Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Палкин рассказал, почему бразильцы предпочитают переходить в Шахтер
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 11:30
Палкин рассказал, почему бразильцы предпочитают переходить в Шахтер

Донецкий клуб большое внимание уделяет развитию легионеров из этой страны

Палкин рассказал, почему бразильцы предпочитают переходить в Шахтер
shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, почему в его клуб, несмотря на пятый год полномасштабной фазы российско-украинской войны, продолжают переходить талантливые легионеры из Бразилии, ныне составляющие внутри команды приличную «колонию».

«Знаете, почему они приходят? Потому что понимают, что здесь мы создаем невероятную платформу для развития этих игроков, чтобы построить мост к европейскому футболу топ-уровня».

«Они видят все примеры. Последний – Кевин. Когда началась война, мы продали Давида Нереса [за 15 миллионов евро]. Он не сыграл ни одной игры за наш клуб, но мы продали его в «Бенфику» за большую сумму, нежели заплатили [12 миллионов евро]. Даже если это рискованно для жизни, чтобы достичь чего-то в высшем европейском футболе, им следует прийти к нам».

«Сейчас мы заключаем много сделок. 70% своего времени я трачу на переговоры, убеждая игроков приехать в это очень трудное время, потому что у нас война. Мне нужно показать игроку, где он живет, что происходит, например, когда срабатывают сирены воздушной тревоги, проговорить все вопросы безопасности».

«Мне нужно быть открытым и все объяснять, но самые важные объяснения поступают, когда игроки звонят нашим действующим или бывшим футболистам. Они все объясняют, и это помогает», – объяснил Палкин.

Напомним, в начале текущего сезона «Шахтер» продал в «Фулхэм» бразильца Кевина за 40 миллионов евро.

ПАЛКИН: «Ахметов не боится вкладывать большие деньги в молодых бразильцев»
Дарио СРНА: «Эстевао был в нашем списке, но с Челси конкурировать сложно»
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Сергей Палкин Шахтер Донецк трансферы УПЛ бразильцы
Алексей Сливченко Источник: ESPN
Комментарии 1
vovei
Деньги тут не причем
