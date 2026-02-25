Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буде-Глимт пополнил свою коллекцию побед над итальянскими клубами
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 11:17
Буде-Глимт пополнил свою коллекцию побед над итальянскими клубами

В общей сложности норвежский клуб уже имеет 6 побед в евротурнирах над представителями Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Норвежский Буде-Глимт одержал свою 6 победу над итальянскими командами в еврокубках и первую в истории в выездном матче.

Произошло это в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26 против миланского Интера (2:1) на его поле.

В этой связи вспомним все победы Буде-Глимта над итальянскими командами в еврокубках.

Победы Буде-Глимта над итальянскими командами в еврокубках

  • 2026: ЛЧ, Интер – Буде-Глимт – 1:2
  • 2026: ЛЧ, Буде-Глимт – Интер – 3:1
  • 2025: ЛЕ, Буде-Глимт – Лацио – 2:0
  • 2022: ЛК, Буде-Глимт – Рома – 2:1
  • 2021: ЛК, Буде-Глимт – Рома – 6:1
  • 1994: КВН, Буде-Глимт – Сампдория – 3:2

Интересным фактом является то, что победы Буде-Глимта над «Интером» стали первыми для норвежских команд против итальянских в истории Лиги чемпионов.

Победы норвежских команд над итальянскими в Лиге чемпионов

  • 2026: Интер – Буде-Глимт – 1:2
  • 2026: Буде-Глимт – Интер – 3:1
По теме:
Серлот стал четвертым норвежцем, оформившим хет-трик в ЛЧ
Ньюкасл стал лидером текущего сезона ЛЧ по количеству забитых мячей
Норвежское чудо. Рекорды, которые установил Буде-Глимт в Лиге чемпионов
Лига чемпионов Интер Милан Буде-Глимт Лацио Рома Рим Сампдория
