Буде-Глимт пополнил свою коллекцию побед над итальянскими клубами
В общей сложности норвежский клуб уже имеет 6 побед в евротурнирах над представителями Италии
Норвежский Буде-Глимт одержал свою 6 победу над итальянскими командами в еврокубках и первую в истории в выездном матче.
Произошло это в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26 против миланского Интера (2:1) на его поле.
В этой связи вспомним все победы Буде-Глимта над итальянскими командами в еврокубках.
Победы Буде-Глимта над итальянскими командами в еврокубках
- 2026: ЛЧ, Интер – Буде-Глимт – 1:2
- 2026: ЛЧ, Буде-Глимт – Интер – 3:1
- 2025: ЛЕ, Буде-Глимт – Лацио – 2:0
- 2022: ЛК, Буде-Глимт – Рома – 2:1
- 2021: ЛК, Буде-Глимт – Рома – 6:1
- 1994: КВН, Буде-Глимт – Сампдория – 3:2
Интересным фактом является то, что победы Буде-Глимта над «Интером» стали первыми для норвежских команд против итальянских в истории Лиги чемпионов.
Победы норвежских команд над итальянскими в Лиге чемпионов
- 2026: Интер – Буде-Глимт – 1:2
- 2026: Буде-Глимт – Интер – 3:1
