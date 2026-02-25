Буде-Глимт установил уникальный рекорд XXI века, обыграв Интер

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 04:14 | Обновлено 25 февраля 2026, 04:16
Норвежский клуб стал главным открытием Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Норвежский «Буде-Глимт» сотворил настоящую сенсацию, выбив миланский «Интер» из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. По сумме двух встреч скандинавы оказались сильнее – 5:2 (3:1, 2:1).

Благодаря этому успеху клуб установил исторический рекорд XXI века для команд, представляющих чемпионаты за пределами европейской «большой пятерки».

Согласно данным статистического ресурса Opta Sport, «Буде-Глимт» стал первым коллективом не из топ-5 лиг Европы, которому удалось одержать четыре победы подряд в главном еврокубке над представителями сильнейших чемпионатов (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции).

Подобный результат в последний раз демонстрировал легендарный «Аякс» еще в сезоне-1971/1972, когда нидерландцы завоевали Кубок европейских чемпионов.

Напомним, что впечатляющая серия норвежцев началась еще на общем этапе текущего турнира: перед двойным триумфом над «Интером» подопечные Хьетиля Кнутсена поочередно обыграли «Манчестер Сити» (3:1) и мадридское «Атлетико» (2:1).

По теме:
Диего Симеоне впервые прокомментировал возможный трансфер лидера Атлетико
Атлетико получил нового героя: Серлот установил уникальное достижение
Расистский скандал в ЛЧ: Арбелоа раскрыл правду о состоянии Винисиуса
Буде-Глимт Интер Милан Манчестер Сити Атлетико Мадрид Лига чемпионов
Михаил Олексиенко
