Буде-Глимт установил уникальный рекорд XXI века, обыграв Интер

Норвежский «Буде-Глимт» сотворил настоящую сенсацию, выбив миланский «Интер» из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. По сумме двух встреч скандинавы оказались сильнее – 5:2 (3:1, 2:1).

Благодаря этому успеху клуб установил исторический рекорд XXI века для команд, представляющих чемпионаты за пределами европейской «большой пятерки».

Согласно данным статистического ресурса Opta Sport, «Буде-Глимт» стал первым коллективом не из топ-5 лиг Европы, которому удалось одержать четыре победы подряд в главном еврокубке над представителями сильнейших чемпионатов (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции).

Подобный результат в последний раз демонстрировал легендарный «Аякс» еще в сезоне-1971/1972, когда нидерландцы завоевали Кубок европейских чемпионов.

Напомним, что впечатляющая серия норвежцев началась еще на общем этапе текущего турнира: перед двойным триумфом над «Интером» подопечные Хьетиля Кнутсена поочередно обыграли «Манчестер Сити» (3:1) и мадридское «Атлетико» (2:1).