Лига чемпионов
25 февраля 2026, 10:43 |
Ньюкасл стал лидером текущего сезона ЛЧ по количеству забитых мячей

Благодаря трем голам в ворота Карабаха англичане обошли в рейтинге Атлетико и ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Ньюкасл Юнайтед вышел в лидеры сезона Лиги чемпионов по числу забитых мячей.

После домашней победы над Карабахом в 1/16 финала со счетом 3:2 в активе «сорок» стало 26 голов.

Это позволило английскому клубу опередить Атлетико и ПСЖ, забивших по 24 гола в текущем сезоне ЛЧ.

Напомним, что рекорд турнира по количеству забитых мячей в одном сезоне принадлежит Барселоне, которая в сезоне 1999/00 забила 45 голов в ворота своих соперников.

Команды с наибольшим количеством забитых мячей в Лиге чемпионов сезона 2025/26

  • 26 – Ньюкасл Юнайтед
  • 24 – Атлетико
  • 24 – ПСЖ
  • 23 – Арсенал
  • 22 – Барселона
  • 22 – Реал
  • 22 – Бавария
  • 21 – Боруссия Дортмунд
  • 20 – Ливерпуль
Лига чемпионов статистика Ньюкасл Атлетико Мадрид ПСЖ Арсенал Лондон Барселона Реал Мадрид Бавария Боруссия Дортмунд Ливерпуль
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
