Ньюкасл стал лидером текущего сезона ЛЧ по количеству забитых мячей
Благодаря трем голам в ворота Карабаха англичане обошли в рейтинге Атлетико и ПСЖ
Ньюкасл Юнайтед вышел в лидеры сезона Лиги чемпионов по числу забитых мячей.
После домашней победы над Карабахом в 1/16 финала со счетом 3:2 в активе «сорок» стало 26 голов.
Это позволило английскому клубу опередить Атлетико и ПСЖ, забивших по 24 гола в текущем сезоне ЛЧ.
Напомним, что рекорд турнира по количеству забитых мячей в одном сезоне принадлежит Барселоне, которая в сезоне 1999/00 забила 45 голов в ворота своих соперников.
Команды с наибольшим количеством забитых мячей в Лиге чемпионов сезона 2025/26
- 26 – Ньюкасл Юнайтед
- 24 – Атлетико
- 24 – ПСЖ
- 23 – Арсенал
- 22 – Барселона
- 22 – Реал
- 22 – Бавария
- 21 – Боруссия Дортмунд
- 20 – Ливерпуль
Newcastle are now the top scorers in this season's Champions League 🔝 pic.twitter.com/dbRO6yzI96— Match of the Day (@BBCMOTD) February 24, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игра начнется 25 февраля в 22:00 по Киеву
Звезда Арсенала покорила London Fashion Week эффектным образом