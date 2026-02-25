Ньюкасл стал лидером текущего сезона ЛЧ по количеству забитых мячей

Ньюкасл Юнайтед вышел в лидеры сезона Лиги чемпионов по числу забитых мячей.

После домашней победы над Карабахом в 1/16 финала со счетом 3:2 в активе «сорок» стало 26 голов.

Это позволило английскому клубу опередить Атлетико и ПСЖ, забивших по 24 гола в текущем сезоне ЛЧ.

Напомним, что рекорд турнира по количеству забитых мячей в одном сезоне принадлежит Барселоне, которая в сезоне 1999/00 забила 45 голов в ворота своих соперников.

Команды с наибольшим количеством забитых мячей в Лиге чемпионов сезона 2025/26

26 – Ньюкасл Юнайтед

24 – Атлетико

24 – ПСЖ

23 – Арсенал

22 – Барселона

22 – Реал

22 – Бавария

21 – Боруссия Дортмунд

20 – Ливерпуль