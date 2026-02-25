Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легионер клуба УПЛ рассказал журналистам АS о войне в Украине
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 10:16 |
483
1

Легионер клуба УПЛ рассказал журналистам АS о войне в Украине

Хоакин Сифуэнтес поговорил с испанскими журналистами

25 февраля 2026, 10:16 |
483
1 Comments
Легионер клуба УПЛ рассказал журналистам АS о войне в Украине
ФК Эпицентр. Хоакин Сифуэнтес

Вингер Эпицентра Хоакин Сифуэнтес рассказал журналистам из испанского издания AS о войне в Украине. Испанец признался, что жизнь в Каменце-Подольском достаточно спокойная.

«Мы тренируемся в Каменце-Подольском – это очень спокойный город недалеко от границы с Румынией. Живем там обычной жизнью. Сейчас из-за холодов нам пришлось переехать в другой город, Ужгород, вблизи границы со Словакией.

Во время поездок о нас очень заботятся. У нас столь нормальная жизнь, насколько это вообще возможно в условиях конфликта.

Футбол – это способ отвлечься для всех, ведь люди здесь очень поддерживают нас. Мы никогда не попадали под обстрелы, не видели ничего подозрительного во время матчей, и наши игры ни разу не приходилось останавливать», – сказал испанец.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

По теме:
Олег ДУЛУБ: «Он – лучший тренер тура в УПЛ. Здесь без вариантов»
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Костышин трудоустроился в клубе Первой лиги Украины
Хоакин Сифуэнтес российско-украинская война Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег ДУЛУБ: «Это будет решать только Туран, но если этот игрок...»
Футбол | 25 февраля 2026, 09:19 0
Олег ДУЛУБ: «Это будет решать только Туран, но если этот игрок...»
Олег ДУЛУБ: «Это будет решать только Туран, но если этот игрок...»

Специалист похвалил Лассину Траоре из «Шахтера»

Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Футбол | 25 февраля 2026, 06:23 6
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала

Дальше прошли Буде-Глимт, Атлетико, Байер и Ньюкасл

Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Футбол | 24.02.2026, 16:41
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Футбол | 25.02.2026, 09:39
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
ФОТО. Красавица! Английская футболистка впечатлила своей внешностью
Футбол | 25.02.2026, 09:27
ФОТО. Красавица! Английская футболистка впечатлила своей внешностью
ФОТО. Красавица! Английская футболистка впечатлила своей внешностью
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
*Цивилизованная* европа ничего не знает про войну в Украине.
А после такого интервью еще и спросит - зачем вам помогать, у вас все зашибись, легкий конфликт.
Ответить
0
Популярные новости
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
25.02.2026, 07:02 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен величайший реванш в боксе. Первый бой поставил рекорд
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен величайший реванш в боксе. Первый бой поставил рекорд
23.02.2026, 23:32 8
Бокс
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
23.02.2026, 19:26 16
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
23.02.2026, 10:31 4
Теннис
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
24.02.2026, 09:47 2
Футбол
КРОУФОРД: «Этот боксер просто вытрет им пол, у чемпиона нет шансов»
КРОУФОРД: «Этот боксер просто вытрет им пол, у чемпиона нет шансов»
23.02.2026, 22:16
Бокс
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
24.02.2026, 02:21 5
Бокс
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
24.02.2026, 09:04 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем