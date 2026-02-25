Легионер клуба УПЛ рассказал журналистам АS о войне в Украине
Хоакин Сифуэнтес поговорил с испанскими журналистами
Вингер Эпицентра Хоакин Сифуэнтес рассказал журналистам из испанского издания AS о войне в Украине. Испанец признался, что жизнь в Каменце-Подольском достаточно спокойная.
«Мы тренируемся в Каменце-Подольском – это очень спокойный город недалеко от границы с Румынией. Живем там обычной жизнью. Сейчас из-за холодов нам пришлось переехать в другой город, Ужгород, вблизи границы со Словакией.
Во время поездок о нас очень заботятся. У нас столь нормальная жизнь, насколько это вообще возможно в условиях конфликта.
Футбол – это способ отвлечься для всех, ведь люди здесь очень поддерживают нас. Мы никогда не попадали под обстрелы, не видели ничего подозрительного во время матчей, и наши игры ни разу не приходилось останавливать», – сказал испанец.
Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.
А после такого интервью еще и спросит - зачем вам помогать, у вас все зашибись, легкий конфликт.