Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна в очередную годовщину российского вторжения в Украину в интервью известному испанскому ресурсу AS рассказал о том, как выживает клуб.

«У нас сейчас сложная ситуация, потому что у многих нет отопления и света, атаки россии на инфраструктуру не заканчиваются. Однако мы сильные и продолжаем играть в своей стране. Я знаю, что президент клуба будет делать все, чтобы Шахтер жил дальше».

«Мы потеряли наш дом, но клуб выступает в еврокубках, клуб покупает и продает игроков. Думаю, Шахтер – единственный клуб в истории, который живет в таких условиях. И это продолжается 12 лет, потому что война началась в 2014 году», – сказал Срна.

Шахтер продолжит выступления в Лиге конференций в марте, когда определится соперник по 1/8 финала турнира.