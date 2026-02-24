Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
Украина. Премьер лига
24 февраля 2026, 13:59 | Обновлено 24 февраля 2026, 14:28
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях

Директор Шахтера по футболу высказался о войне

ФК Шахтер. Дарио Срна

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна в очередную годовщину российского вторжения в Украину в интервью известному испанскому ресурсу AS рассказал о том, как выживает клуб.

«У нас сейчас сложная ситуация, потому что у многих нет отопления и света, атаки россии на инфраструктуру не заканчиваются. Однако мы сильные и продолжаем играть в своей стране. Я знаю, что президент клуба будет делать все, чтобы Шахтер жил дальше».

«Мы потеряли наш дом, но клуб выступает в еврокубках, клуб покупает и продает игроков. Думаю, Шахтер – единственный клуб в истории, который живет в таких условиях. И это продолжается 12 лет, потому что война началась в 2014 году», – сказал Срна.

Шахтер продолжит выступления в Лиге конференций в марте, когда определится соперник по 1/8 финала турнира.

AlexDSan
Він йо..й? АХ, це ж дашка, він йоб..й
+6
ViAn
А Зоря хіба в іншій історії? Абсолютно у такій же самій.
+4
Микола Унгурян
в даному випадку Срна правий, навряд чи згадається ще один клуб який би втратив базу, стадіон, більшу частину основи, знацчнк частину молоді і щоб далі нормально функціонував і гідно представляв країну на міжнародній арені. 
Ну але це не лише заслуга президента, а вся країна платить додаткові тарифи щоб президент клубу "міг створити умови". 
+3
Prokop_Andriy
і невідомо ще скільки років це продовжиться...
+1
DK2025
Совсем плохо живут. Понакупили элитное жилье в Киеве, платят браузилам дополнительные бонусы за согласие вообще играть в Украине, играют во Львове, летают своим чартером за бугор. Какая ужасная жизнь, прямо сердце кровью обливается...
+1
Singularis
Именно в 2014! с майдана Турчинова, Яценюка, Порошенко...  и в никуда.
-2
New Zelander
І незважаючи на всі ці труднощі Шахтар впевнено крокує до першої в своїй історії перемоги в Лізі Чемпіонів. Що не може не радувати
-8
New Zelander
Срна як завжди базує
Ответить
