Атлетико не проигрывает с 2009 года дома в игровое время в плей-офф ЛЧ

Мадридский Атлетико, начиная с сезона 2008/09, не проиграл в игровое время ни одного домашнего матча плей-офф Лиги чемпионов.

Беспроигрышная серия мадридцев продлилась до 20 матчей после победы над Брюгге со счетом 4:1 в поединке 1/16 финала сезона 2025/26.

12 матчей этой серии состоялись еще на Эстадио Висенте Кальдерон, 8 – на Метрополитано Стедиум.

В последний раз мадридцы проигрывали дома матч плей-офф еще в сезоне 1996/97, когда в четвертьфинале потерпели поражение от Аякса со счетом 2:3.

Следует отметить, что в сезоне 2020/21 Атлетико проиграл Челси со счетом 0:1 в матче 1/8 финала, однако матч проходил на нейтральном поле в Бухаресте.

Беспроигрышная домашняя серия Атлетико в плей-офф Лиги чемпионов в игровое время (20)

Метрополитано Стедиум

2025/26: 1/16 финала, Атлетико – Брюгге – 4:1

2024/25: 1/8 финала, Атлетико – Реал – 1:0

2023/24: 1/4 финала, Атлетико – Боруссия Дортмунд – 2:1

2023/24: 1/8 финала, Атлетико – Интер – 2:1

2021/22: 1/4 финала, Атлетико – Манчестер Сити – 0:0

2021/22: 1/8 финала, Атлетико – Манчестер Юнайтед – 1:1

2019/20: 1/8 финала, Атлетико – Ливерпуль – 1:0

2018/19: 1/8 финала, Атлетико – Ювентус – 2:0

Эстадио Висенте Кальдерон