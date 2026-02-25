Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетико не проигрывает с 2009 года дома в игровое время в плей-офф ЛЧ
Лига чемпионов
Атлетико не проигрывает с 2009 года дома в игровое время в плей-офф ЛЧ

Эстадио Висенте Кальдерон, как и Метрополитано Стедиум, являются настоящей крепостью для команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский Атлетико, начиная с сезона 2008/09, не проиграл в игровое время ни одного домашнего матча плей-офф Лиги чемпионов.

Беспроигрышная серия мадридцев продлилась до 20 матчей после победы над Брюгге со счетом 4:1 в поединке 1/16 финала сезона 2025/26.

12 матчей этой серии состоялись еще на Эстадио Висенте Кальдерон, 8 – на Метрополитано Стедиум.

В последний раз мадридцы проигрывали дома матч плей-офф еще в сезоне 1996/97, когда в четвертьфинале потерпели поражение от Аякса со счетом 2:3.

Следует отметить, что в сезоне 2020/21 Атлетико проиграл Челси со счетом 0:1 в матче 1/8 финала, однако матч проходил на нейтральном поле в Бухаресте.

Беспроигрышная домашняя серия Атлетико в плей-офф Лиги чемпионов в игровое время (20)

Метрополитано Стедиум

  • 2025/26: 1/16 финала, Атлетико – Брюгге – 4:1
  • 2024/25: 1/8 финала, Атлетико – Реал – 1:0
  • 2023/24: 1/4 финала, Атлетико – Боруссия Дортмунд – 2:1
  • 2023/24: 1/8 финала, Атлетико – Интер – 2:1
  • 2021/22: 1/4 финала, Атлетико – Манчестер Сити – 0:0
  • 2021/22: 1/8 финала, Атлетико – Манчестер Юнайтед – 1:1
  • 2019/20: 1/8 финала, Атлетико – Ливерпуль – 1:0
  • 2018/19: 1/8 финала, Атлетико – Ювентус – 2:0

Эстадио Висенте Кальдерон

  • 2016/17: полуфинал, Атлетико – Реал – 2:1
  • 2016/17: 1/4 финала, Атлетико – Лестер Сити – 1:0
  • 2016/17: 1/8 финала, Атлетико – Байер – 0:0
  • 2015/16: полуфинал, Атлетико – Бавария – 1:0
  • 2015/16: 1/4 финала, Атлетико – Барселона – 2:0
  • 2015/16: 1/8 финала, Атлетико – ПСВ – 0:0
  • 2014/15: 1/4 финала, Атлетико – Реал – 0:0
  • 2014/15: 1/8 финала, Атлетико – Байер – 1:0
  • 2013/14: полуфинал, Атлетико – Челси – 0:0
  • 2013/14: 1/4 финала, Атлетико – Барселона – 1:0
  • 2013/14: 1/8 финала, Атлетико – Милан – 4:1
  • 2008/09: 1/8 финала, Атлетико – Порту – 2:2
