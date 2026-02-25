Украинец неожиданно покинул Полесье после разговора с Ротанем

Украинский защитник Даниил Бескоровайный, ныне выступающий за «Сумгаит» на правах аренды, рассказал, почему решил уйти из житомирского Полесья.

– Даниил, ты уже месяц, как защищаешь цвета «Сумгаита». Как тебе играет в Азербайджане?

– Все отлично. Этот выбор сделан для того, чтобы иметь постоянную игровую практику, поскольку в Полесье в последнее время этим я похвастаться не мог.

– Чья была инициатива твоего отъезда из Украины?

– Я поехал на первый сбор с «Полесьем», поскольку там не было ясной ситуации с продлением контракта Сергея Чоботенко.

Когда все выяснилось, мы побеседовали с главным тренером и приняли общее решение, что сейчас мне лучше поехать в аренду, чтобы, опять же, иметь игровую практику. Мне не хотелось сидеть на скамейке запасных.

– То есть в будущем Руслан Ротань на тебя рассчитывает?

– Это лучше знает сам Руслан Петрович. Но у меня арендная сделка до конца сезона без права выкупа. Меня и отдавали в аренду, чтобы я больше играл и набирался уверенности. В любом случае летом я возвращаюсь в «Полесье», а там будет видно, – сказал Даниил.