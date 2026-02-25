Поступили в продажу билеты на матч УПЛ между Динамо и Эпицентром
Игра пройдет на клубном стадионе Динамо 27 февраля в 13:00
Следующий домашний матч в Украинской Премьер-лиге киевское Динамо проведет в пятницу, 27 февраля.
Бело-синие в матче 18-го тура чемпионата Украины сыграют против Эпицентра из Каменца-Подольского.
Матч состоится в Киеве на домашнем стадионе киевлян – Динамо им. Валерия Лобановского. Начало встречи – в 13:00.
Стартовала продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 250, 500, 800 и 1500 гривен.
По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено. У Динамо есть разрешение на присутствие 4333 зрителей на домашних матчах в Киеве.
Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.
