Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
25 февраля 2026, 02:34
ФОТО. Роналду разделся в 41 – фанаты не поверили своим глазам

Роналду снова бросил вызов времени

ФОТО. Роналду разделся в 41 – фанаты не поверили своим глазам
Instagram. Криштиану Роналду

41-летний Криштиану Роналду разделся, чтобы продемонстрировать рельефную форму и прорекламировать свой бренд «высокой производительности».

Португалец, который уже более двух десятилетий выступает на топ-уровне и приближается к отметке в 1000 голов, опубликовал фото в Instagram для своих 671 млн подписчиков. «Долголетие и высокая продуктивность не случаются сами по себе. Это результат ежедневного восстановления. Это не секрет. Это рутина», – написал форвард «Аль-Насра».

На снимке Роналду позирует в черных боксерах собственного бренда, держа массажный пистолет AVACR7. Он тренируется до четырех часов в день, ест шесть высокобелковых приемов пищи, использует сауну и ледяные ванны. Его процент жира – около 7%, тогда как у игроков АПЛ нормой считаются 8–12%.

Роналду дополняет клубные тренировки персональной программой: кардио, спринты, силовые упражнения, пилатес и плавание. Он придерживается диеты с высоким содержанием белка – курица, рыба, авокадо, киноа и фрукты.

В Саудовской Аравии он зарабатывает около £488 тысяч в день.

Максим Лапченко Источник: Daily Mail
