Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Грилиш разнес Instagram из-за Стерлинга. Жесткий ответ на хейт
Другие новости
25 февраля 2026, 07:42 |
1386
0

ФОТО. Грилиш разнес Instagram из-за Стерлинга. Жесткий ответ на хейт

Стерлинга назвали «Бэмби на льду»...

25 февраля 2026, 07:42 |
1386
0
ФОТО. Грилиш разнес Instagram из-за Стерлинга. Жесткий ответ на хейт
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Джек Грилиш встал на защиту Рахима Стерлинга после того, как один Instagram-аккаунт назвал новичка «Фейеноорда» «Бэмби на льду» после его первого матча за девять месяцев.

Стерлинг вышел на замену в игре против «Телстара» (2:1), но выглядел не лучшим образом после долгого перерыва без официальных матчей. После разрыва контракта с «Челси» он только набирает форму.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Аккаунт FootballPark с почти 100 тысячами подписчиков назвал его дебют «катастрофой» и даже намекнул на завершение карьеры. Грилиш резко ответил: «Какой же это тупой пост. Парень долго не играл и не тренировался. Имейте уважение».

Несмотря на сдержанный дебют, Стерлинг заявил, что главное – победа и постепенный набор формы. Ранее он провел 82 матча за «Челси», но потерял место в составе, аренда в «Арсенал» тоже не удалась. В итоге англичанин неожиданно выбрал «Фейеноорд», рассчитывая перезапустить карьеру.

По теме:
ФОТО. Красавица! Английская футболистка впечатлила своей внешностью
ФОТО. Футболист АПЛ нанял тренера за £1000 для своей таксы. Что произошло?
ФОТО. Леау не сдержал слез: память о Жоте живет в сборной Португалии
фото lifestyle Рахим Стерлинг Джек Грилиш чемпионат Нидерландов по футболу Фейеноорд
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
Футбол | 24 февраля 2026, 07:57 7
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро

Клуб купит Илье конкурента – Эдмонда Тапсобу

Лионель Месси получил невероятное предложение о продолжении карьеры
Футбол | 25 февраля 2026, 07:02 0
Лионель Месси получил невероятное предложение о продолжении карьеры
Лионель Месси получил невероятное предложение о продолжении карьеры

Аргентинец мог оказаться в «Челси»

Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Футбол | 25.02.2026, 07:02
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 24.02.2026, 23:52
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Футбол | 24.02.2026, 09:04
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
23.02.2026, 21:00 3
Бокс
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
24.02.2026, 15:00 46
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен величайший реванш в боксе. Первый бой поставил рекорд
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен величайший реванш в боксе. Первый бой поставил рекорд
23.02.2026, 23:32 8
Бокс
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
24.02.2026, 09:47 2
Футбол
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
24.02.2026, 16:45 71
Футбол
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
24.02.2026, 22:02 5
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Александрией и Оболонью отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Александрией и Оболонью отменен
23.02.2026, 13:00 108
Футбол
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
24.02.2026, 09:37 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем