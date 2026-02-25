ФОТО. Грилиш разнес Instagram из-за Стерлинга. Жесткий ответ на хейт

Джек Грилиш встал на защиту Рахима Стерлинга после того, как один Instagram-аккаунт назвал новичка «Фейеноорда» «Бэмби на льду» после его первого матча за девять месяцев.

Стерлинг вышел на замену в игре против «Телстара» (2:1), но выглядел не лучшим образом после долгого перерыва без официальных матчей. После разрыва контракта с «Челси» он только набирает форму.

Аккаунт FootballPark с почти 100 тысячами подписчиков назвал его дебют «катастрофой» и даже намекнул на завершение карьеры. Грилиш резко ответил: «Какой же это тупой пост. Парень долго не играл и не тренировался. Имейте уважение».

Несмотря на сдержанный дебют, Стерлинг заявил, что главное – победа и постепенный набор формы. Ранее он провел 82 матча за «Челси», но потерял место в составе, аренда в «Арсенал» тоже не удалась. В итоге англичанин неожиданно выбрал «Фейеноорд», рассчитывая перезапустить карьеру.