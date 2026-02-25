Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Они поблагодарили нас за игру»

Защитник «Кривбасса» Владимир Виливальд прокомментировал ничью в матче 17-го тура Украинской против харьковского «Металлиста 1925» (0:0).

– Владимир, как оценишь поединок?

– Матч получился довольно неплохим, было много борьбы, ребята отдавались и бились друг за друга. Трудно было комбинировать так, как нам хотелось, ведь условия на поле были не самые лучшие на сегодняшний день. Вообще, я считаю, что сыграли «на ноль» – неплохой результат в выездной игре.

– Да, но неплохие моменты были, согласен?

– Да, мы заслуживали забитый мяч, но, скажу, что могли и пропустить от «Металлиста 1925» на последних минутах. По моему мнению, счет в целом по игре.

– После игры в раздевалку зашли президент и гендиректор клуба. О чем говорили?

– От президента и генерального директора мы услышали слова поддержки, они поблагодарили нас за игру, ведь увидели на поле одно целое: игроков, которые боролись друг за друга – за команду.