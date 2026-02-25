Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Они поблагодарили нас за игру»
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 02:30 |
40
0

Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Они поблагодарили нас за игру»

Защитник «Кривбасса» прокомментировал ничью в матче против «Металлиста 1925»

25 февраля 2026, 02:30 |
40
0
Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Они поблагодарили нас за игру»
ФК Кривбасс. Владимир Виливальд

Защитник «Кривбасса» Владимир Виливальд прокомментировал ничью в матче 17-го тура Украинской против харьковского «Металлиста 1925» (0:0).

– Владимир, как оценишь поединок?

– Матч получился довольно неплохим, было много борьбы, ребята отдавались и бились друг за друга. Трудно было комбинировать так, как нам хотелось, ведь условия на поле были не самые лучшие на сегодняшний день. Вообще, я считаю, что сыграли «на ноль» – неплохой результат в выездной игре.

– Да, но неплохие моменты были, согласен?

– Да, мы заслуживали забитый мяч, но, скажу, что могли и пропустить от «Металлиста 1925» на последних минутах. По моему мнению, счет в целом по игре.

– После игры в раздевалку зашли президент и гендиректор клуба. О чем говорили?

– От президента и генерального директора мы услышали слова поддержки, они поблагодарили нас за игру, ведь увидели на поле одно целое: игроков, которые боролись друг за друга – за команду.

По теме:
ФОТО. Состоялась встреча Монзуль с комментаторами УПЛ
ФОТО. Проспер Оба провел автограф-сессию перед игрой Шахтера с Карпатами
Волчья стена. Полесье не пропускает в 8 из 10 последних голов
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Кривбасс Владимир Виливальд
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Почему журналистка стояла босиком в Лиге чемпионов перед Руни?
Футбол | 25 февраля 2026, 00:06 0
ФОТО. Почему журналистка стояла босиком в Лиге чемпионов перед Руни?
ФОТО. Почему журналистка стояла босиком в Лиге чемпионов перед Руни?

Забавный случай перед матчем Ньюкасл - Карабах

Лидер Шахтера: «Вы рано выбросили Динамо из претендентов на титул УПЛ»
Футбол | 24 февраля 2026, 17:10 11
Лидер Шахтера: «Вы рано выбросили Динамо из претендентов на титул УПЛ»
Лидер Шахтера: «Вы рано выбросили Динамо из претендентов на титул УПЛ»

Бондарь считает, что киевляне еще не сдались

Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Футбол | 24.02.2026, 16:41
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Футбол | 24.02.2026, 09:04
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
Футбол | 24.02.2026, 09:47
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
23.02.2026, 08:51
Футбол
КРОУФОРД: «Этот боксер просто вытрет им пол, у чемпиона нет шансов»
КРОУФОРД: «Этот боксер просто вытрет им пол, у чемпиона нет шансов»
23.02.2026, 22:16
Бокс
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
23.02.2026, 21:00 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен величайший реванш в боксе. Первый бой поставил рекорд
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен величайший реванш в боксе. Первый бой поставил рекорд
23.02.2026, 23:32 8
Бокс
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
24.02.2026, 14:55 1
Другие виды
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
23.02.2026, 19:26 19
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
24.02.2026, 07:57 7
Футбол
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
23.02.2026, 05:54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем