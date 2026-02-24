Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 февраля 2026, 22:54
0

Павлов вспомнил день, когда началась полномасштабная война против Украины

Известный тренер желает выдержки вооруженным силам Украины

Павлов вспомнил день, когда началась полномасштабная война против Украины
ФК Динамо Киев. Николай Павлов

Один из аксакалов украинского тренерского корпуса, экс-наставник «Днепра», киевского «Динамо», «Металлурга»/«Ильичевца» и «Ворсклы» Николай Павлов вспомнил начало полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом он рассказал корреспонденту Sport.ua.

– В ту страшную ночь я находился вместе с семьей дома в Киеве, – сказал он. – Когда началась война, был в шоке. Впрочем, как и все люди.

– До этого были уверены, что полномасштабного вторжения не будет, или все же подобную агрессию допускали?

– Нет-нет-нет! Такого себе даже представить не мог! Однако я был одним из первых, кто согласился с тем, чтобы Путин пошел на х... (улыбается).

– Насколько у вас изменилось отношение к россиянам, которые на протяжении всех лет с момента аннексии Крыма и Донбасса, а теперь и после полномасштабной войны желают украинцам и украинкам только всего самого худшего?

– Я всегда ненавидел таких людей. Как так можно – желать смерти и полного уничтожения?

– Остался ли у вас в России кто-то, с кем поддерживаете связи?

– Нет, никого. Ни с кем из России я не общаюсь и не поддерживаю никаких отношений. Таких людей у меня там не осталось.

– Неужели за эти четыре года никто из ее футбольных людей вам так и не позвонил?

– Нет. Из России мне никто не звонил.

– Что бы в очередную, четвертую годовщину полномасштабной войны вы пожелали бы ВСУ и всему украинскому народу?

– Вооруженным силам Украины пожелал бы выдержки. Чтобы наши ребята на передовой убереглись, чтобы как можно скорее закончилась война и каждый из них вернулся невредимым домой. Очень хотелось бы, чтобы наконец наступил мир. Возможно, войне будет положен конец на переговорах. Но не на тех неприемлемых условиях, которые предлагаются врагом по отдаче им наших территорий. Владимир Зеленский по этому поводу уже все четко сказал.

Ранее Андрей Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере.

Зеленский отметил троих погибших спортсменов государственными наградами
ЛНЗ понес серьезную кадровую потерю
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
