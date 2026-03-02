Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Скандальный игрок установил исторический рекорд в Динамо
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 05:02 |
Жерсон Родригес имеет наибольшее количество аренды в истории киевского гранда

ФК Динамо. Жерсон Родригес

Экс-вингер «Динамо» Киев Жерсон Родригес стал рекордсменом клуба по количеству аренды.

Контракт люксембуржца с киевлянами действовал с 2019 по 2025 год. За это время он восемь раз покидал команду на правах временных соглашений. Родригес выступал за «Анкарагюджю», «Труа», «Эюпспор», «Аль-Вахда», «Сивасспор», «Слован Братислава», «Гуанси Баоюнь» и «АВС Футебол».

Таким образом, Родригес стал абсолютным рекордсменом «бело-синих» по количеству арен (9) за период действия контракта.

Ранее Родригеш, который сейчас выступает за тайский «Канчанабури Павер», был отстранен от игры за национальную сборную Люксембурга.

По теме:
Полтава – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СК Полтава – Кудровка. Текстовая трансляция матча
Экс-арбитр ФИФА: «Поступок бразильца в игре Колоса и Карпат назову хамским»
Жерсон Родригеш Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
Перець
Ну хоть десь перший
