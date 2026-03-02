Скандальный игрок установил исторический рекорд в Динамо
Жерсон Родригес имеет наибольшее количество аренды в истории киевского гранда
Экс-вингер «Динамо» Киев Жерсон Родригес стал рекордсменом клуба по количеству аренды.
Контракт люксембуржца с киевлянами действовал с 2019 по 2025 год. За это время он восемь раз покидал команду на правах временных соглашений. Родригес выступал за «Анкарагюджю», «Труа», «Эюпспор», «Аль-Вахда», «Сивасспор», «Слован Братислава», «Гуанси Баоюнь» и «АВС Футебол».
Таким образом, Родригес стал абсолютным рекордсменом «бело-синих» по количеству арен (9) за период действия контракта.
Ранее Родригеш, который сейчас выступает за тайский «Канчанабури Павер», был отстранен от игры за национальную сборную Люксембурга.
