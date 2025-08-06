Экс-игрок Динамо отстранен от игры за сборную
Приключения скандального Жерсона Родригеша продолжаются
Бывший вингер киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, который сейчас выступает за тайский «Канчанабури Павер», отстранен от игры за национальную сборную Люксембурга.
Дело в том, что 30-летний футболист ранее был обвинен в домашнем насилии и приговорен к 18 месяцам условного срока заключения. В связи с этим федерация футбола Люксембурга объявила о создании независимой этической комиссии, которая приняла решение на неопределенный срок отстранить Жерсона от игры за сборную.
В сезоне 2024/25 Жерсон Родригеш провел 5 матчей за португальский AVS, отличившись 1 забитым мячом.
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