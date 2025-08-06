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Чемпионат мира
06 августа 2025, 17:58 |
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Экс-игрок Динамо отстранен от игры за сборную

Приключения скандального Жерсона Родригеша продолжаются

06 августа 2025, 17:58 |
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Экс-игрок Динамо отстранен от игры за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

Бывший вингер киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, который сейчас выступает за тайский «Канчанабури Павер», отстранен от игры за национальную сборную Люксембурга.

Дело в том, что 30-летний футболист ранее был обвинен в домашнем насилии и приговорен к 18 месяцам условного срока заключения. В связи с этим федерация футбола Люксембурга объявила о создании независимой этической комиссии, которая приняла решение на неопределенный срок отстранить Жерсона от игры за сборную.

В сезоне 2024/25 Жерсон Родригеш провел 5 матчей за португальский AVS, отличившись 1 забитым мячом.

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Жерсон Родригеш Динамо Киев сборная Люксембурга по футболу
Дмитрий Вус Источник
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