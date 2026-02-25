Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
25 февраля 2026, 16:16 |
Реал нашел вратарей, которые заменят Куртуа. Известны перспективы Лунина

Мадридский клуб заинтересован в услугах Грегора Кобеля и Барта Вербрюггена

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Мадридский «Реал» определился с вратарями, которые в долгосрочной перспективе могут заменить нынешнего первого номера, голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Королевский клуб планирует сохранить опытного 33-летнего футболиста и продлить с ним соглашение, срок которого истекает в июне 2027-го. Однако, «сливочные» уже составили список тех, кто может заменить Тибо.

По информации инсайдера и журналиста Хорхе Пикона, «Реал» заинтересован в услугах Грегора Кобеля из «Боруссии» Дортмунд и Барта Вербрюггена, который защищает цвета «Брайтона».

Перспективы голкипера сборной Украины Андрея Лунина занять место в стартовом составе оцениваются как минимальные.

В Мадриде соглашаются, что это отличный вратарь, который продемонстрировал высокий уровень в сезоне 2023/24, но украинца не считают идеальным кандидатом на роль первого номера.

По информации Пикона, Лунин понимает свое положение и рассматривает несколько вариантов для продолжения карьеры. Один из них – переход в другой клуб после завершения сезона 2025/26.

По теме:
Нико КОВАЧ: «Играть на 0:0 – не вариант»
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с форвардом-легионером
Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ
Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа Грегор Кобель Боруссия Дортмунд Барт Вербрюгген Брайтон трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Николай Тытюк
Khafre
вчора суркіс мені говорив, що Реал також і Нещеретом цікавиться
