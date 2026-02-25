Реал нашел вратарей, которые заменят Куртуа. Известны перспективы Лунина

Мадридский «Реал» определился с вратарями, которые в долгосрочной перспективе могут заменить нынешнего первого номера, голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Королевский клуб планирует сохранить опытного 33-летнего футболиста и продлить с ним соглашение, срок которого истекает в июне 2027-го. Однако, «сливочные» уже составили список тех, кто может заменить Тибо.

По информации инсайдера и журналиста Хорхе Пикона, «Реал» заинтересован в услугах Грегора Кобеля из «Боруссии» Дортмунд и Барта Вербрюггена, который защищает цвета «Брайтона».

Перспективы голкипера сборной Украины Андрея Лунина занять место в стартовом составе оцениваются как минимальные.

В Мадриде соглашаются, что это отличный вратарь, который продемонстрировал высокий уровень в сезоне 2023/24, но украинца не считают идеальным кандидатом на роль первого номера.

По информации Пикона, Лунин понимает свое положение и рассматривает несколько вариантов для продолжения карьеры. Один из них – переход в другой клуб после завершения сезона 2025/26.

✍️ El Real Madrid ya se teme la vida 'después de Courtois'



Si hablamos de la portería del Real Madrid, lo más importante es que Courtois es INTOCABLE. Mientras él se sienta a gusto, mantendrá su puesto. Con contrato hasta 2027, en el club siguen pensando que tienen al mejor… pic.twitter.com/278GZrK65Q — Picón (@JorgeCPicon) February 24, 2026