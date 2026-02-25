Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории

Каталонская «Барселона» связывалась с российским игроком Эдуардом Сперцяном по поводу возможного трансфера.

По информации источника, контакт состоялся через бывшего форварда каталонцев Патрика Клюйверта. Во время разговора голландец поинтересовался, способен ли россиянин играть на левом фланге атаки, поскольку клуб рассматривает варианты усиления этой позиции.

Следует отметить, что «Барселона» раньше напрямую в основную команду россиян не подписывала.

Ранее Жоан Лапорта, который в данный момент занимается подготовкой к предстоящим выборам на пост президента каталонского гранда, подверг критике работу испанских арбитров.