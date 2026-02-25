Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
25 февраля 2026, 22:35
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории

Каталонцы рассматривают подписание Сперцяна

Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
ФК Барселона

Каталонская «Барселона» связывалась с российским игроком Эдуардом Сперцяном по поводу возможного трансфера.

По информации источника, контакт состоялся через бывшего форварда каталонцев Патрика Клюйверта. Во время разговора голландец поинтересовался, способен ли россиянин играть на левом фланге атаки, поскольку клуб рассматривает варианты усиления этой позиции.

Следует отметить, что «Барселона» раньше напрямую в основную команду россиян не подписывала.

Ранее Жоан Лапорта, который в данный момент занимается подготовкой к предстоящим выборам на пост президента каталонского гранда, подверг критике работу испанских арбитров.

Эдуард Сперцян Барселона Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
