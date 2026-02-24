«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря

Мадридский «Реал» интересуется украинским вратарем «Леванте» Игорем Галдиным, сообщает испанское издание AS.

По информации источника, королевский клуб внимательно следит за 15-летним уроженцем Одессы, который выступает за юношескую команду «Леванте». В Мадриде считают Галдина «новым Луниным».

Игорь Галдин является воспитанником одесского «Черноморца» и действующим игроком юношеской сборной Украины U-16. Первый профессиональный контракт с «Леванте» он подписал летом 2025 года.

