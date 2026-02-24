Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
Испания
24 февраля 2026, 21:06
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря

Мадридский клуб интересуется Игорем Галдиным из Леванте

«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
AS

Мадридский «Реал» интересуется украинским вратарем «Леванте» Игорем Галдиным, сообщает испанское издание AS.

По информации источника, королевский клуб внимательно следит за 15-летним уроженцем Одессы, который выступает за юношескую команду «Леванте». В Мадриде считают Галдина «новым Луниным».

Игорь Галдин является воспитанником одесского «Черноморца» и действующим игроком юношеской сборной Украины U-16. Первый профессиональный контракт с «Леванте» он подписал летом 2025 года.

Ранее Андрей Лунин услышал печальные новости из Испании.

Источник: AS
