Ньюкасл не готов продавать основного форварда

«Ньюкасл» будет рассматривать трансфер 24-летнего центрального нападающего Ника Вольтемаде только в том случае, если немец будет настаивать на переходе в другой клуб. Об этом сообщает Football Insider.

В составе «сорок» Вольтемаде провел 43 матча во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав три результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро.

Как ранее сообщало издание Sport Bild, нападающий серьезно задумывается о возвращении в Бундеслигу. Главным претендентом на футболиста называют его бывший клуб «Штутгарт».