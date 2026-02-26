Ньюкасл не готов продавать основного форварда
Вольтемаде может уйти только при одном условии
«Ньюкасл» будет рассматривать трансфер 24-летнего центрального нападающего Ника Вольтемаде только в том случае, если немец будет настаивать на переходе в другой клуб. Об этом сообщает Football Insider.
В составе «сорок» Вольтемаде провел 43 матча во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав три результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро.
Как ранее сообщало издание Sport Bild, нападающий серьезно задумывается о возвращении в Бундеслигу. Главным претендентом на футболиста называют его бывший клуб «Штутгарт».
🚨 Newcastle United will only consider offers for Nick Woltemade this summer if the striker demands a move.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 23, 2026
Woltemade hit the ground running at Newcastle with 6 goals in his first 11 matches following his summer switch from Stuttgart, though his output has tailed off over the… pic.twitter.com/hOI3LQVwoT
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В следующий раунд пробились: Аталанта, ПСЖ, Реал Мадрид, Галатасарай
Харьковский клуб заинтересован в услугах 23-летнего полузащитника Александра Яцыка