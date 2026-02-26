Звезда Баварии готовит план возвращения к лучшей форме перед ЧМ-2026

22-летний немецкий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала продолжает набирать оптимальную форму после семимесячной паузы без футбола из-за серьезной травмы. Игрок планирует выйти на свой игровой пик к середине марта и впоследствии сыграть на ЧМ-2026.

В июле 2025 года Мусиала получил перелом малоберцовой кости и несколько разрывов связок левой голени в четвертьфинале клубного чемпионата мира против «ПСЖ» после столкновения с Джанлуиджи Доннаруммой.

После возвращения на поле 17 января игрок сыграл восемь официальных матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи. Однако он еще ни разу не сыграл больше 90 минут.

Мусиала открыто говорит о своей операции на ноге: «Я стараюсь вообще об этом не думать. Иногда я все еще обращаю на это внимание, или это подсознание, когда ты не делаешь некоторые вещи так, как раньше. Всегда нужно быть немного осторожным. Для меня лучше немного замедлиться и, надеюсь, быть лучшим в конце сезона. Поэтому я доволен тем прогрессом, которого сейчас достигаю. Я вижу, как с каждой неделей делаю шаги вперед. Я провожу много дополнительных тренировок, чтобы моя нога становилась все более и более свежей».

Как сообщает Bild, звезда «Баварии» ежедневно выполняет специальную дополнительную программу, разработанную специалистами и физиотерапевтами. Ожидается, что он будет чаще возвращаться в основной состав в будущих матчах.

По информации источника, Мусиала хочет вернуться на высший уровень к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут 10–11 и 17–18 марта. Сразу после этого он должен вернуться в состав сборной Германии в международных матчах в конце марта в Швейцарии 27 марта в Базеле и против Ганы 30 марта в Штутгарте. Мусиала надеется, что он снова сможет сыграть важную роль. Он поддерживает связь с тренером сборной Юлианом Нагельсманном, для которого это последняя возможность поэкспериментировать и интегрировать звездного игрока в основу перед объявлением состава на чемпионат мира.