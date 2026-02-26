Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда Баварии готовит план возвращения к лучшей форме перед ЧМ-2026
Германия
26 февраля 2026, 16:48 |
267
0

Звезда Баварии готовит план возвращения к лучшей форме перед ЧМ-2026

Джамал Мусиала возвращается к лучшей форме перед ЧМ-2026

26 февраля 2026, 16:48 |
267
0
Звезда Баварии готовит план возвращения к лучшей форме перед ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

22-летний немецкий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала продолжает набирать оптимальную форму после семимесячной паузы без футбола из-за серьезной травмы. Игрок планирует выйти на свой игровой пик к середине марта и впоследствии сыграть на ЧМ-2026.

В июле 2025 года Мусиала получил перелом малоберцовой кости и несколько разрывов связок левой голени в четвертьфинале клубного чемпионата мира против «ПСЖ» после столкновения с Джанлуиджи Доннаруммой.

После возвращения на поле 17 января игрок сыграл восемь официальных матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи. Однако он еще ни разу не сыграл больше 90 минут.

Мусиала открыто говорит о своей операции на ноге: «Я стараюсь вообще об этом не думать. Иногда я все еще обращаю на это внимание, или это подсознание, когда ты не делаешь некоторые вещи так, как раньше. Всегда нужно быть немного осторожным. Для меня лучше немного замедлиться и, надеюсь, быть лучшим в конце сезона. Поэтому я доволен тем прогрессом, которого сейчас достигаю. Я вижу, как с каждой неделей делаю шаги вперед. Я провожу много дополнительных тренировок, чтобы моя нога становилась все более и более свежей».

Как сообщает Bild, звезда «Баварии» ежедневно выполняет специальную дополнительную программу, разработанную специалистами и физиотерапевтами. Ожидается, что он будет чаще возвращаться в основной состав в будущих матчах.

По информации источника, Мусиала хочет вернуться на высший уровень к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут 10–11 и 17–18 марта. Сразу после этого он должен вернуться в состав сборной Германии в международных матчах в конце марта в Швейцарии 27 марта в Базеле и против Ганы 30 марта в Штутгарте. Мусиала надеется, что он снова сможет сыграть важную роль. Он поддерживает связь с тренером сборной Юлианом Нагельсманном, для которого это последняя возможность поэкспериментировать и интегрировать звездного игрока в основу перед объявлением состава на чемпионат мира.

По теме:
«Это повлияет на потенциал». Эксперт – о проблемах сборной Украины
Кейн сравнялся с графиком голов рекордного сезона Левандовски в Бундеслиге
Назван главный фаворит Лиги чемпионов перед матчами 1/8 финала
Джамал Мусиала Бавария Бундеслига ЧМ-2026 по футболу травма чемпионат Германии по футболу
Богдан Осауленко Источник: Bild
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
Футбол | 26 февраля 2026, 07:33 5
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень

Тренер – о работе в «Нефтчи»

Защитник Динамо ждет вызова в сборную Украины: «Конечно, мне бы хотелось»
Футбол | 26 февраля 2026, 10:22 47
Защитник Динамо ждет вызова в сборную Украины: «Конечно, мне бы хотелось»
Защитник Динамо ждет вызова в сборную Украины: «Конечно, мне бы хотелось»

Тарас Михавко хочет сыграть в плей-офф отбора к ЧМ-2026

Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Футбол | 26.02.2026, 08:00
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
ВИДЕО. Оформил хет-трик. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Футбол | 26.02.2026, 16:21
ВИДЕО. Оформил хет-трик. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Оформил хет-трик. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 26.02.2026, 06:23
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
25.02.2026, 01:45 1
Футбол
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
25.02.2026, 07:02 53
Футбол
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
25.02.2026, 14:43 15
Теннис
Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине
Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине
24.02.2026, 21:08
Теннис
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
25.02.2026, 09:59 20
Футбол
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 7
Футбол
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
25.02.2026, 09:39 28
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
25.02.2026, 08:11 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем