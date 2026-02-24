Игрока Бенфики отстранили от матча с Реалом за расизм. Он приехал в Мадрид

УЕФА отстранил игрока Бенфики Джанлуку Престианни от второго матча плей-офф Лиги чемпионов против Реала.

В первой встрече возник скандал, когда вингер Реала Винисиус Жуниор обвинил соперника в расизме, однако доказать ничего не удалось, так как Престианни закрыл рот футболкой.

Несмотря на бан от УЕФА, Джанлука вместе с командой прибыл в Мадрид на завтрашний матч.

В Бенфике еще надеются, что УЕФА оперативно рассмотрит апелляцию и допустит футболиста к участию в матче.

Президент Орлов Руй Кошта заявил, что верит Престианни и убежден, что расистов в Бенфике нет.