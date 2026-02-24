«Невероятное выступление». Реакция фанов Жироны на голы украинцев

В матче 25-го тура Ла Лиги «Жирона» на выезде играла с «Алавесом». Поединок завершился со счетом 2:2. Оба мяча в составе «Жироны» забили украинские легионеры.

Владислав Ванат отличился на 31-й минуте, сравняв счет. На 73-й минуте Виктор Цыганков вывел «Жирону» вперед.

Удержать преимущество «Жирона» не смогла, пропустив на 89-й минуте. Несмотря на упущенную победу, болельщики каталонского клуба остались довольны игрой украинцев.

AlphaBench: ВАНАТ! Жирона нашла настоящий самородок – он всегда атакует свободное пространство, всегда представляет угрозу. Если он продолжит в том же духе, его ждут еще более яркие вечера.

Àlex de Llano: Ванат показывает отличные результаты на позиции нападающего «Жироны». И в работе без мяча, и, прежде всего, в забивании голов. На его счету уже 8 мячей в Ла Лиге. Когда он играет в желтой футболке, кажется, что он тоже впадает в транс.

meraykool: Ванат излучает неподдельную амбицию. Каждый матч кажется ему возможностью доказать, что он готов к большему. Именно этот характер имеет решающее значение. Видите ли вы его в качестве лидера атаки в долгосрочной перспективе?

Isong Godswill | SEO Specialist: Невероятное выступление.

Asif: Цыганков делает блестящие вещи! У этой команды «Жироны» золотое сердце.

100% Liga: Отличный прорыв Виктора Цыганкова, который идеально завершил атаку и вывел «Жирону» вперед!

manelrocas: Роскошный пас и точный удар по воротам.