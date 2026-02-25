Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жирона в ближайшее время подпишет контракт с лидером сборной Украины
Испания
Жирона в ближайшее время подпишет контракт с лидером сборной Украины

Клуб хочет продолжить сотрудничество с Виктором Цыганковым

Жирона в ближайшее время подпишет контракт с лидером сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Каталонская «Жирона» планирует продлить контракт с украинским вингером Виктором Цыганковым, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, клуб уже работает над пролонгацией сотрудничества с 28-летним футболистом и хочет заключить соглашение в ближайшие месяцы.

В сезоне 2025/26 Виктор Цыганков провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро, а его действующий контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков попал в символическую сборную тура Ла Лиги от WhoScored.

Дмитрий Вус Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
