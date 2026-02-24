Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УПЛ: «Предложение о переносе даты рестарта чемпионата не было поддержано»
Украина. Премьер лига
24 февраля 2026, 12:09 | Обновлено 24 февраля 2026, 12:18
УПЛ: «Предложение о переносе даты рестарта чемпионата не было поддержано»

График крайне плотный

ФК Олександрия

В УПЛ рассказали, рассматривала ли лига перенос чемпионата или более позднее его возобновление с учетом тяжелой зимы и проблем с энергетикой.

«Безусловно, дирекция УПЛ рассматривала и прорабатывала различные сценарии развития событий, учитывая последствия атак на энергетическую систему Украины и крайне сложные погодные условия этой зимы. Совокупность этих двух факторов максимально усложнила подготовку клубами своей инфраструктуры к возобновлению сезона.

Но после консультаций и обсуждений ситуации с представителями клубов предложение о переносе даты рестарта чемпионата не было поддержано. Соревновательный цикл в 2026 году начался в соответствии с утвержденным планом-календарем для обеспечения равных спортивных условий для всех участников соревнований.

В сезоне 2025/26 для клубов УПЛ не предусмотрены резервные даты. Продолжает выступления в Лиге конференций «Шахтер», представители УПЛ ведут борьбу за Кубок Украины. Базовая дата заключительного тура чемпионата Украины – 23 мая.

Дальнейшее смещение графика могло бы создать риски невыполнения международных обязательств, поскольку у нас есть четкие рекомендации УЕФА, а также повлиять на подготовку футболистов национальной и других сборных к чемпионату мира, который стартует 11 июня. График, как вы понимаете, крайне плотный», – говорится в заявлении лиги.

Ранее «Оболонь» сделала официальное заявление по поводу срыва матча с «Александрией».

Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Трибуна
Комментарии 0
