УПЛ: «Предложение о переносе даты рестарта чемпионата не было поддержано»
График крайне плотный
В УПЛ рассказали, рассматривала ли лига перенос чемпионата или более позднее его возобновление с учетом тяжелой зимы и проблем с энергетикой.
«Безусловно, дирекция УПЛ рассматривала и прорабатывала различные сценарии развития событий, учитывая последствия атак на энергетическую систему Украины и крайне сложные погодные условия этой зимы. Совокупность этих двух факторов максимально усложнила подготовку клубами своей инфраструктуры к возобновлению сезона.
Но после консультаций и обсуждений ситуации с представителями клубов предложение о переносе даты рестарта чемпионата не было поддержано. Соревновательный цикл в 2026 году начался в соответствии с утвержденным планом-календарем для обеспечения равных спортивных условий для всех участников соревнований.
В сезоне 2025/26 для клубов УПЛ не предусмотрены резервные даты. Продолжает выступления в Лиге конференций «Шахтер», представители УПЛ ведут борьбу за Кубок Украины. Базовая дата заключительного тура чемпионата Украины – 23 мая.
Дальнейшее смещение графика могло бы создать риски невыполнения международных обязательств, поскольку у нас есть четкие рекомендации УЕФА, а также повлиять на подготовку футболистов национальной и других сборных к чемпионату мира, который стартует 11 июня. График, как вы понимаете, крайне плотный», – говорится в заявлении лиги.
Ранее «Оболонь» сделала официальное заявление по поводу срыва матча с «Александрией».
