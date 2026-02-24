ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь сделала заявление по сорванному матчу с Александрией

Пресс-служба киевской Оболони опубликовала официальное заявление клуба по поводу сорванного матча с Александрией в 17 туре Украинской Премьер-лиги.

«Это заявление ФК «Оболонь» сформировано на основании событий, произошедших вокруг матча 17-го тура VBET Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и «Оболонью».

ФК «Оболонь» считает, что ФК «Александрия» недостаточно сделал для подготовки поля, и поле было не готово к проведению матча.

Такое уже случалось, что наши команды из-за состояния поля в Александрии не смогли сыграть осенью, и мы согласились сыграть весной, но тогда был форс-мажор, и «Александрия» имела недостаточно времени для подготовки поля.

На этот раз возникла совсем другая ситуация и времени было достаточно для создания нормальных условий для проведения матча.

Главный судья и официальный представитель Премьер-лиги приняли решение не проводить матч из-за травмоопасного состояния поля.

Однако, сорвавший проведение матча ФК «Александрия» в СМИ всячески отмывался от своей несуразности и фактически обвинил нашу команду в срыве матча. Более того, своими действиями исполнительный директор Дмитрий Китаев спровоцировал фанов и те агрессивно забросали автобус с игроками нашей команды снежными шариками, разбив лобовое стекло автобуса.

Команда в течение полутора часов ждала, что к ней подойдут и принесут извинения за сложившуюся ситуацию, однако этого не произошло — никаких извинений мы так и не получили.

Считаем, что за неподготовленное поле и срыв матча ФК «Александрия» должен понести наказание согласно регламенту соревнований и компенсировать нашему клубу понесенный ущерб», – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Оболонь занимает 12-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 17 баллов. Александрия занимает 15 строчку с 11 баллами. Судьбу матча Александрия – Оболонь решит КДК УАФ.