В Бразилии вводят обязательное исключение арбитров от ставок

Футбольная федерация Сан-Паулу усилит борьбу с договорными матчами и сделает обязательной регистрацию арбитров в государственной системе самоисключения от ставок.

Теперь профессиональные судьи должны внести свой налоговый номер CPF в платформу, управляемую Министерством финансов. После регистрации им блокируется доступ к сайтам ставок и их рекламе на срок от одного месяца до года или бессрочно.

Ранее федерация лишь рекомендовала использовать систему, но после обновления арбитражных правил требование стало обязательным. Мера дополняет уже действующий запрет на ставки для судей, игроков и официальных лиц и служит дополнительным технологическим барьером.

Федерация применяет меры контроля с 2015 года и имеет специальный комитет по честности, а также анонимный канал для сообщений о договорных матчах.

В Нью-Йорке букмекеров обяжут отчитываться перед клиентами