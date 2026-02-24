Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это спортсмены, которые уже никогда не выйдут на старт..»
Другие новости
24 февраля 2026, 12:12 |
926
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это спортсмены, которые уже никогда не выйдут на старт..»

Президент УАФ опубликовал сообщение в связи с годовщиной полномасштабного российского вторжения

24 февраля 2026, 12:12 |
926
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это спортсмены, которые уже никогда не выйдут на старт..»
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко опубликовал в своих социальных сетях сообщение в связи с четвертой годовщиной полномасштабного российского вторжения в Украину:

«Война – это имена. За четыре года каждый украинец составил свой список – тех, кого вспоминает в минуту молчания, за кем унывает, кого оплакивает.

Это близкие и случайные знакомые. Это дети, которые уже никогда не достигнут совершеннолетия. Это спортсмены, которые уже никогда не выйдут на старт, не поднимут флаг на пьедестале. Это страшные числа в новостях после очередного обстрела.

Но самые длинные списки – защитников и защитниц, потерявших жизнь в борьбе против врага. В Мемориале погибших представителей футбольного сообщества – 378 имен футболистов и тренеров, которые присоединились к Силам обороны и погибли, защищая Украину.

Сегодня, 24 февраля, – четвертая годовщина полномасштабного вторжения россии. Война – это человеческая жизнь. Мы будем помнить каждую», – написал Шевченко.

По теме:
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
Склоним головы. Баскетболист, погибший в первые часы полномасштабной войны
ФОНСЕКА: «Что я чувствовал, когда Инфантино награждал Трампа? Стыд»
российско-украинская война потери в войне Вооруженные силы Украины Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Николай Тытюк Источник: Instagram
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса
Футбол | 23 февраля 2026, 16:29 36
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса

Джанлука Престианни не сыграет против Реала

Проблемы перед Испанией. Сборная Украины потеряла двух игроков из-за травм
Баскетбол | 24 февраля 2026, 12:54 6
Проблемы перед Испанией. Сборная Украины потеряла двух игроков из-за травм
Проблемы перед Испанией. Сборная Украины потеряла двух игроков из-за травм

Иссуф Санон и Максим Кличко не помогут национальной команде

Скандал в УПЛ. Игрок сбежал за границу, клуб может потерять много миллионов
Футбол | 23.02.2026, 20:41
Скандал в УПЛ. Игрок сбежал за границу, клуб может потерять много миллионов
Скандал в УПЛ. Игрок сбежал за границу, клуб может потерять много миллионов
Престианни отстранили от матча с Реалом. Игрок Бенфики приехал в Мадрид
Футбол | 24.02.2026, 13:49
Престианни отстранили от матча с Реалом. Игрок Бенфики приехал в Мадрид
Престианни отстранили от матча с Реалом. Игрок Бенфики приехал в Мадрид
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
Футбол | 24.02.2026, 07:57
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
23.02.2026, 10:31 4
Теннис
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
23.02.2026, 09:15 8
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. После 9 лет Флойд Мейвезер возвращается на профи-ринг
ОФИЦИАЛЬНО. После 9 лет Флойд Мейвезер возвращается на профи-ринг
22.02.2026, 10:51 7
Бокс
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
23.02.2026, 05:02 33
Футбол
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
23.02.2026, 05:54
Футбол
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
22.02.2026, 09:13 7
Футбол
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
22.02.2026, 16:45 5
Футбол
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем