Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это спортсмены, которые уже никогда не выйдут на старт..»

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко опубликовал в своих социальных сетях сообщение в связи с четвертой годовщиной полномасштабного российского вторжения в Украину:

«Война – это имена. За четыре года каждый украинец составил свой список – тех, кого вспоминает в минуту молчания, за кем унывает, кого оплакивает.

Это близкие и случайные знакомые. Это дети, которые уже никогда не достигнут совершеннолетия. Это спортсмены, которые уже никогда не выйдут на старт, не поднимут флаг на пьедестале. Это страшные числа в новостях после очередного обстрела.

Но самые длинные списки – защитников и защитниц, потерявших жизнь в борьбе против врага. В Мемориале погибших представителей футбольного сообщества – 378 имен футболистов и тренеров, которые присоединились к Силам обороны и погибли, защищая Украину.

Сегодня, 24 февраля, – четвертая годовщина полномасштабного вторжения россии. Война – это человеческая жизнь. Мы будем помнить каждую», – написал Шевченко.