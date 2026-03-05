Испанские СМИ: «Ванат – одно из топ-подписаний в Ла Лиге. Будущее Жироны»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
05 марта 2026, 16:51 | Обновлено 05 марта 2026, 16:54
0

Игрок здорово себя проявляет в Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Журналисты известного испанского издания AS назвали форварда Жироны Владислава Ваната одним из лучших подписаний сезона в Ла Лиге.

Жирона подписала украинского игрока у Динамо, а Ванат уже забил 9 голов в чемпионате Испании и является причиной, по которой команда сумела выбраться из кризиса и уже не боится вылета.

Отмечается, что с контрактом до 2030 года 24-летний футболист «стал не только настоящим, но и будущим Жироны».

Примерно такими же эпитетами описывают украинского хавбека Виктора Цыганкова. Оба игрока сборной Украины стали лидерами Жироны.

Владислав Ванат Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков
Иван Зинченко Источник: AS
