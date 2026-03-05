Испанские СМИ: «Ванат – одно из топ-подписаний в Ла Лиге. Будущее Жироны»
Игрок здорово себя проявляет в Испании
Журналисты известного испанского издания AS назвали форварда Жироны Владислава Ваната одним из лучших подписаний сезона в Ла Лиге.
Жирона подписала украинского игрока у Динамо, а Ванат уже забил 9 голов в чемпионате Испании и является причиной, по которой команда сумела выбраться из кризиса и уже не боится вылета.
Отмечается, что с контрактом до 2030 года 24-летний футболист «стал не только настоящим, но и будущим Жироны».
Примерно такими же эпитетами описывают украинского хавбека Виктора Цыганкова. Оба игрока сборной Украины стали лидерами Жироны.
