Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Минимум два клуба УПЛ рискуют не сыграть на домашних аренах матчи 18 тура
Украина. Премьер лига
24 февраля 2026, 11:33 |
Криворожский «Кривбасс» и «Полтава» рассматривают варианты с переносом игр на другие арены

ФК Кривбасс Кривой Рог

Криворожский «Кривбасс» и «Полтава» могут не сыграть на домашних аренах матчи 19-го тура Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас:

«Очень остро сейчас стоят вопросы готовности полей в Кривом Роге и Кропивницком. Соответственно, «Кривбасс» рассматривает вариант переноса матча с «Зарей» в Ковалевку (стадион «Колоса» у криворожского клуба заявлен как резервный).

СК «Полтава» еще находится в поиске решения своей проблемы организации игры с «Кудровкой» – рассказал источник.

Подопечные Патрика ван Леувена встретятся с «Зарей» 1 марта в 13:00 по киевскому времени. Матч «Полтавы» и «Кудровки» состоится 2 марта в то же время.

Из-за аномальных морозов украинские клубы столкнулись с проблемами уже в играх 17-го тура – например, игра «Александрии» и «Оболони» не состоялась из-за состояния газона.

Сразу три команды – «Верес», «Эпицентр» и «Кудровка» – проводили свои матчи на стадионе в Авангарде, а стадион Лобановского в Киеве так и не удалось полностью подготовить к противостоянию «Динамо» и «Руха».

По теме:
Матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги будет перенесен в другой город
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
УПЛ: «Предложение о переносе даты рестарта чемпионата не было поддержано»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Кривбасс - Заря Полтава Кудровка Игорь Бурбас стадионы
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
та не було аномальних морозів, була традиційна українська зима, характерна для суворого континентального клімату. Інша справа що "молоді менегери" такого не очікували і не розуміють що потрібно робити
Ответить
0
