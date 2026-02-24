Минимум два клуба УПЛ рискуют не сыграть на домашних аренах матчи 18 тура

Криворожский «Кривбасс» и «Полтава» могут не сыграть на домашних аренах матчи 19-го тура Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас:

«Очень остро сейчас стоят вопросы готовности полей в Кривом Роге и Кропивницком. Соответственно, «Кривбасс» рассматривает вариант переноса матча с «Зарей» в Ковалевку (стадион «Колоса» у криворожского клуба заявлен как резервный).

СК «Полтава» еще находится в поиске решения своей проблемы организации игры с «Кудровкой» – рассказал источник.

Подопечные Патрика ван Леувена встретятся с «Зарей» 1 марта в 13:00 по киевскому времени. Матч «Полтавы» и «Кудровки» состоится 2 марта в то же время.

Из-за аномальных морозов украинские клубы столкнулись с проблемами уже в играх 17-го тура – например, игра «Александрии» и «Оболони» не состоялась из-за состояния газона.

Сразу три команды – «Верес», «Эпицентр» и «Кудровка» – проводили свои матчи на стадионе в Авангарде, а стадион Лобановского в Киеве так и не удалось полностью подготовить к противостоянию «Динамо» и «Руха».