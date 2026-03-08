Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Богданович высказался о позиции известного спортсмена
Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался об известном украинском атлете Сергее Бубке, которого недавно поддержал прославленный украинский боксер Александр Усик.
– Должен ли публичный человек такого уровня, как Сергей Бубка, высказывать свое мнение о войне?
– Бубка действительно великий спортсмен. Он не какой-то рядовой гражданин, поэтому должен публично высказать свою позицию по поводу войны. Здесь нельзя молчать.
– Считаете ли вы, что в такой ситуации государство должно реагировать на подобный запрос?
– Мне кажется, что люди уже давно высказали все, что думают.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Карпат» дал комментарий после ничьей с «Кудровкой»
Боксер – о своем отношении к стероидам