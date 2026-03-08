Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
08 марта 2026, 21:22 | Обновлено 08 марта 2026, 22:10
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку

Мирон Богданович высказался о позиции известного спортсмена

УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался об известном украинском атлете Сергее Бубке, которого недавно поддержал прославленный украинский боксер Александр Усик.

– Должен ли публичный человек такого уровня, как Сергей Бубка, высказывать свое мнение о войне?

– Бубка действительно великий спортсмен. Он не какой-то рядовой гражданин, поэтому должен публично высказать свою позицию по поводу войны. Здесь нельзя молчать.

– Считаете ли вы, что в такой ситуации государство должно реагировать на подобный запрос?

– Мне кажется, что люди уже давно высказали все, что думают.

