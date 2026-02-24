Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 февраля 2026, 02:17 |
ФОТО. 5 рекордов, которые Лионель Месси может побить в 2026 году

Месси готовит исторический сезон в США

ФОТО. 5 рекордов, которые Лионель Месси может побить в 2026 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Пять рекордов MLS, которые Лионель Месси может побить в 2026 году. Сезон уже стартовал, и аргентинец имеет реальные шансы вписать свое имя в историю лиги.

С момента перехода в «Интер Майами» в 2023 году Месси оказывает огромное влияние на чемпионат – как на поле, так и за его пределами.

Две «Золотых бутсы» подряд: за всю историю MLS никто не выигрывал эту награду два сезона кряду. В прошлом году Месси стал лучшим бомбардиром с 29 голами и теперь может установить уникальный рекорд.

Самый результативный аргентинец в истории MLS: рекорд принадлежит Диего Валери – 93 гола. У Месси сейчас 57, ему нужно еще 36 мячей, чтобы сравняться.

100 результативных действий за «Интер Майами»: на счету Месси уже 50 голов и 28 ассистов в MLS. Он близок к отметке в 100 очков по системе «гол+пас».

Три MLS MVP Awards в карьере: если он выиграет награду еще раз, станет первым в истории MLS с тремя трофеями.

Рекорд по хет-трикам в MLS: cейчас у Месси два хет-трика, до рекорда Йозефа Мартинеса не хватает пяти. Задача сложная, но вполне реальная, если он наберет прежнюю форму.

Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Максим Лапченко Источник: Planet Football
