Непобедимый Каррик. МЮ под его руководством продолжил беспроигрышную серию

Манчестер Юнайтед под руководством Майкла Каррика продолжил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 9 матчей.

В матче 27-го тура АПЛ МЮ на выезде одержал победу над Эвертоном со счетом 1:0.

Таким образом, англичанин в 9 матчах во главе «красных дьяволов» 7 раз победил и дважды сыграл вничью.

Упомянем все матчи Каррика во главе Манчестер Юнайтед.

Беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед под руководством Майкла Каррика во всех турнирах (9)