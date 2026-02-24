Англия24 февраля 2026, 00:24 |
182
0
Непобедимый Каррик. МЮ под его руководством продолжил беспроигрышную серию
В этот раз Манчестер Юнайтед на выезде победил Эвертон
24 февраля 2026, 00:24 |
182
0
Манчестер Юнайтед под руководством Майкла Каррика продолжил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 9 матчей.
В матче 27-го тура АПЛ МЮ на выезде одержал победу над Эвертоном со счетом 1:0.
Таким образом, англичанин в 9 матчах во главе «красных дьяволов» 7 раз победил и дважды сыграл вничью.
Упомянем все матчи Каррика во главе Манчестер Юнайтед.
Беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед под руководством Майкла Каррика во всех турнирах (9)
- 2026: АПЛ, Эвертон – Манчестер Юнайтед – 0:1
- 2026: АПЛ, Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 1:1
- 2026: АПЛ, Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0
- 2026: АПЛ, Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2
- 2026: АПЛ, Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3
- 2026: АПЛ, Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0
- 2021: АПЛ, Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2
- 2021: АПЛ, Челси – Манчестер Юнайтед – 1:1
- 2021: ЛЧ, Вильярреал – Манчестер Юнайтед – 0:2
