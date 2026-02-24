Непобедимый Каррик. МЮ под его руководством продолжил беспроигрышную серию

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 февраля 2026, 00:24
В этот раз Манчестер Юнайтед на выезде победил Эвертон

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

Манчестер Юнайтед под руководством Майкла Каррика продолжил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 9 матчей.

В матче 27-го тура АПЛ МЮ на выезде одержал победу над Эвертоном со счетом 1:0.

Таким образом, англичанин в 9 матчах во главе «красных дьяволов» 7 раз победил и дважды сыграл вничью.

Упомянем все матчи Каррика во главе Манчестер Юнайтед.

Беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед под руководством Майкла Каррика во всех турнирах (9)

  • 2026: АПЛ, Эвертон – Манчестер Юнайтед – 0:1
  • 2026: АПЛ, Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 1:1
  • 2026: АПЛ, Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0
  • 2026: АПЛ, Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2
  • 2026: АПЛ, Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3
  • 2026: АПЛ, Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0
  • 2021: АПЛ, Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2
  • 2021: АПЛ, Челси – Манчестер Юнайтед – 1:1
  • 2021: ЛЧ, Вильярреал – Манчестер Юнайтед – 0:2
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
