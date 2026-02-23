Начало новой серии? МЮ минимально обыграл Эвертон без Миколенко
Матч завершился со счетом 1:0
В понедельник, 23 февраля 2026 года, состоялся матч 27-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед».
Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон Стедиум» в Ливерпуле и завершилась победой гостевой команды со счетом 1:0.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ
Единственный гол в матче забил словенский нападающий «красных дьяволов» Беньямин Шешко после молниеносной контратаки.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел в резерве весь матч.
Эта победа стала для «Манчестер Юнайтед» первой после ничьей с «Вест Хэмом», которая прервала 4-матчевую победную серию манкунианцев.
Английская Премьер-лига. 27-й тур, 23 февраля
Эвертон – Манчестер Юнайтед – 0:1
Голы: Шешко, 71
Эвертон: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Джерред Брентуэйт, Джеймс Тарковски, Тим Айрогбунам (Бето, 79), Джеймс Гарнер, Гаррисон Армстронг (Тайрик Джордж, 73), Идрисса Гуйе, Кирман Дьюсбери-Холл, Тьерно Барри, Илиман Ндиайе
Манчестер Юнайтед: Сен Ламменс, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Диогу Далот, Лени Йоро, Кобби Мейну, Бруну Мигель Фернандеш, Брайан Мбемо (Нуссаир Мазрауи, 77), Каземиро, Амад Диалло (Беньямин Шешко, 58), Матеус Кунья
Heading back to M16 with all three points ✅— Manchester United (@ManUtd) February 23, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец вернется в Барселону, но в новой роли
Иванисеня перешел в «урал»
Матч ознаменовался очередным голом Шешко, у джокера Каррика уже 6 голов в 7 играх. Но игра была не интересная и запомнится скорее той толкотней в штрафной при угловом. Таких эпизодов все больше, а команды просто повторяют то, что регулярно применяет Арсенал уже второй сезон подряд при полном спуске судей. Рано или поздно это всем надоест и придется принимать меры или менять правила.