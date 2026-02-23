Начало новой серии? МЮ минимально обыграл Эвертон без Миколенко

В понедельник, 23 февраля 2026 года, состоялся матч 27-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон Стедиум» в Ливерпуле и завершилась победой гостевой команды со счетом 1:0.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

Единственный гол в матче забил словенский нападающий «красных дьяволов» Беньямин Шешко после молниеносной контратаки.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел в резерве весь матч.

Эта победа стала для «Манчестер Юнайтед» первой после ничьей с «Вест Хэмом», которая прервала 4-матчевую победную серию манкунианцев.

Английская Премьер-лига. 27-й тур, 23 февраля

Эвертон – Манчестер Юнайтед – 0:1

Голы: Шешко, 71

Эвертон: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Джерред Брентуэйт, Джеймс Тарковски, Тим Айрогбунам (Бето, 79), Джеймс Гарнер, Гаррисон Армстронг (Тайрик Джордж, 73), Идрисса Гуйе, Кирман Дьюсбери-Холл, Тьерно Барри, Илиман Ндиайе

Манчестер Юнайтед: Сен Ламменс, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Диогу Далот, Лени Йоро, Кобби Мейну, Бруну Мигель Фернандеш, Брайан Мбемо (Нуссаир Мазрауи, 77), Каземиро, Амад Диалло (Беньямин Шешко, 58), Матеус Кунья