Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Начало новой серии? МЮ минимально обыграл Эвертон без Миколенко
Чемпионат Англии
Эвертон
23.02.2026 22:00 – FT 0 : 1
Манчестер Юнайтед
Англия
23 февраля 2026, 23:57 | Обновлено 24 февраля 2026, 00:02
Начало новой серии? МЮ минимально обыграл Эвертон без Миколенко

Матч завершился со счетом 1:0

2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 23 февраля 2026 года, состоялся матч 27-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон Стедиум» в Ливерпуле и завершилась победой гостевой команды со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил словенский нападающий «красных дьяволов» Беньямин Шешко после молниеносной контратаки.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел в резерве весь матч.

Эта победа стала для «Манчестер Юнайтед» первой после ничьей с «Вест Хэмом», которая прервала 4-матчевую победную серию манкунианцев.

Английская Премьер-лига. 27-й тур, 23 февраля
Эвертон – Манчестер Юнайтед – 0:1
Голы: Шешко, 71

Эвертон: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Джерред Брентуэйт, Джеймс Тарковски, Тим Айрогбунам (Бето, 79), Джеймс Гарнер, Гаррисон Армстронг (Тайрик Джордж, 73), Идрисса Гуйе, Кирман Дьюсбери-Холл, Тьерно Барри, Илиман Ндиайе

Манчестер Юнайтед: Сен Ламменс, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Диогу Далот, Лени Йоро, Кобби Мейну, Бруну Мигель Фернандеш, Брайан Мбемо (Нуссаир Мазрауи, 77), Каземиро, Амад Диалло (Беньямин Шешко, 58), Матеус Кунья

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Artem_Ponomar
все одно важка вийшла перемога для Юнайтеда
Harun Bakircioğlu
Серия Каррика в МЮ продолжается, уже 5 побед и ничья в 6 матчах. Но главное, что три игры на ноль, о чем даже мечтать нельзя было при Амориме. Оказывается, с таким же набором футболистов можно играть гораздо эффективнее и индивидуальные ошибки не настолько влияют на итоговой результат при правильно подобранной тактике, даже с тем же Йоро в составе.
Матч ознаменовался очередным голом Шешко, у джокера Каррика уже 6 голов в 7 играх. Но игра была не интересная и запомнится скорее той толкотней в штрафной при угловом. Таких эпизодов все больше, а команды просто повторяют то, что регулярно применяет Арсенал уже второй сезон подряд при полном спуске судей. Рано или поздно это всем надоест и придется принимать меры или менять правила.
