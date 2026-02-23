Фиорентина минимально обыграла Пизу, Болонья сильнее Удинезе
Состоялись заключительные матчи 26-го тура Серии А
Фиорентина одержала минимальную, но важную победу над Пизой в матче 26-го тура Серии А (1:0) и покинула последнее место в турнирной таблице.
Единственный гол был забит на 13-й минуте: Мойзе Кин воспользовался растерянностью обороны гостей и пробил с близкого расстояния.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победа позволила Фиорентине подняться на 16-е место, хотя команда все еще ведет борьбу за выживание. Пиза осталась на предпоследней строчке таблицы.
В параллельном матче игрового дня Болонья победила Удинезе – забил Федерико Бернардески. Болонья идет в Серии А восьмой, Удинезе – 11-й.
Серия А. 26-й тур.
Фиорентина – Пиза – 1:0
Гол: Кин, 13
Болонья – Удинезе – 1:0
Гол: Бернардески, 75 (п).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент клуба – о смерти полицейской Виктории Шпильки
Наша сборная готовится к старту квалификации ЧМ