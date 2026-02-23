Фиорентина минимально обыграла Пизу, Болонья сильнее Удинезе

Фиорентина одержала минимальную, но важную победу над Пизой в матче 26-го тура Серии А (1:0) и покинула последнее место в турнирной таблице.

Единственный гол был забит на 13-й минуте: Мойзе Кин воспользовался растерянностью обороны гостей и пробил с близкого расстояния.

Победа позволила Фиорентине подняться на 16-е место, хотя команда все еще ведет борьбу за выживание. Пиза осталась на предпоследней строчке таблицы.

В параллельном матче игрового дня Болонья победила Удинезе – забил Федерико Бернардески. Болонья идет в Серии А восьмой, Удинезе – 11-й.

Серия А. 26-й тур.

Фиорентина – Пиза – 1:0

Гол: Кин, 13

Болонья – Удинезе – 1:0

Гол: Бернардески, 75 (п).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А