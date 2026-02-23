Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
23 февраля 2026, 23:51 |
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов

Предложения рассмотрит Международный совет футбольных ассоциаций

FIFA

В ФИФА инициировали ряд изменений в правилах игры, направленных на борьбу с затягиванием времени. Предложения рассмотрит Международный совет футбольных ассоциаций уже в ближайшие дни.

Главная идея – ввести фиксированное время пребывания вне поля для игрока, которому оказывали медицинскую помощь. Обсуждается вариант с одной минутой. Это должно уменьшить количество симуляций, ведь команда временно будет играть в меньшинстве. Исключение предусмотрено для эпизодов с дисциплинарными санкциями.

Также предлагают ограничить 10 секундами выход игрока во время замены – иначе команда останется без права сразу выпустить нового футболиста. Кроме того, планируют расширить полномочия VAR, в частности в отношении вторых желтых карточек.

