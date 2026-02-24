Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  МИЧЕЛ – после феерии Ваната и Цыганкова: «Я хочу больше от этого игрока»
Испания
24 февраля 2026, 08:18
687
0

Тренер – о матче с «Алавесом»

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал боевую ничью против «Алавеса» в матче чемпионата Испании.

«Это хороший результат, ведь обе команды показали отличный матч. Мы увидели два коллектива, которые искали свой шанс забить – каждый по-своему.

В первые минуты нас буквально съели. Передачи были, но без должного намерения. Однако впоследствии мы оправились, и дальше могло случиться что угодно. Я доволен тем, как команда конкурировала».

Это заслуга игроков, мы только пытаемся создать для них комфортные условия. Унаи дал нам качество между линиями. Нам нужно больше от него, но это уже хорошие минуты после длительной паузы.

В одном из эпизодов мы неправильно сработали в прессинге, пошла качественная подача – и соперник забил. Это больше заслуга исполнителя. Иногда везет, иногда нет.

Мы давно делаем много вещей правильно. Сейчас у нас 30 очков, и наша цель – как можно быстрее добраться до отметки в 42. Ла Лига – очень сложный турнир, но мы движемся по правильному пути», – сказал Мичел.

По теме:
Алавес – Жирона – 2:2. Ванат и Цыганков создали магию. Видеообзор матча
Кадровый удар по Реалу: хавбек мадридцев пропустит минимум месяц
Игроки Барселоны рассказали о суровой системе штрафов от Флика
Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона чемпионат Испании по футболу Алавес Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат
Дмитрий Олийченко Источник: Mundo Deportivo
