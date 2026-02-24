Известный в прошлом нападающий определил судьбу Динамо в чемпионате
Виктор Грачев считает, что «бело-синие» выше третьего места не поднимутся
В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua известный в прошлом нападающий «Шахтера» Виктор Грачев высказался о перспективах команды Игоря Костюка.
– Виктор Александрович, для «Динамо» победа над «Рухом» стала третьей кряду под руководством Игоря Костюка. Команда оживает?
– По результату, да. Более того, в игре с львовянами, у киевлян было больше шансов, чтобы забить еще, чем гостям отыграться. Тем не менее, в последних матчах соперниками динамовцев были команды из нижней части турнирной таблицы.
Истинную силу команды Игоря Костюка мы увидим, когда она будет встречаться с оппонентами из первой тройки. Вот, к примеру, уже 8 марта «Динамо» поедет в Житомир на лобовой поединок против «Полесья».
Впрочем, до второго, а тем более, до первого места «бело-синим» не добраться, уж слишком много было потеряно в первой части чемпионата.
Отметим, что свой следующий поединок в Премьер-лиге «Динамо» проведет 27 февраля на своем поле против «Эпицентра». Начало матча – в 13:00.
дійшов висновку, що динамівська машина завелася і зупинити її в Україні вже ніхто не зможе.
а ЛНЗ, та тим більше Шахтар свої очки ще будуть втрачати, тому думаю десь в 27-28 турі динамо поверне собі першу сходинку і вже нікому не віддасть