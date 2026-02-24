Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный в прошлом нападающий определил судьбу Динамо в чемпионате
Украина. Премьер лига
24 февраля 2026, 17:40
Известный в прошлом нападающий определил судьбу Динамо в чемпионате

Виктор Грачев считает, что «бело-синие» выше третьего места не поднимутся

Динамо

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua известный в прошлом нападающий «Шахтера» Виктор Грачев высказался о перспективах команды Игоря Костюка.

– Виктор Александрович, для «Динамо» победа над «Рухом» стала третьей кряду под руководством Игоря Костюка. Команда оживает?
– По результату, да. Более того, в игре с львовянами, у киевлян было больше шансов, чтобы забить еще, чем гостям отыграться. Тем не менее, в последних матчах соперниками динамовцев были команды из нижней части турнирной таблицы.

Истинную силу команды Игоря Костюка мы увидим, когда она будет встречаться с оппонентами из первой тройки. Вот, к примеру, уже 8 марта «Динамо» поедет в Житомир на лобовой поединок против «Полесья».

Впрочем, до второго, а тем более, до первого места «бело-синим» не добраться, уж слишком много было потеряно в первой части чемпионата.

Отметим, что свой следующий поединок в Премьер-лиге «Динамо» проведет 27 февраля на своем поле против «Эпицентра». Начало матча – в 13:00.

Сергей Демьянчук
Khafre
є питання по заголовку новини. хто той грачов і чим він такий відомий, одному ахмєтову відомо, я такого футболіста в Шахтарі не памятаю
Ответить
-1
Khafre
проаналізувавши крайню гру проти Руха
дійшов висновку, що динамівська машина завелася і зупинити її в Україні вже ніхто не зможе.
а ЛНЗ, та тим більше Шахтар свої очки ще будуть втрачати, тому думаю десь в 27-28 турі динамо поверне собі першу сходинку і вже нікому не віддасть
Ответить
-1
