Известный в прошлом нападающий определил судьбу Динамо в чемпионате

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua известный в прошлом нападающий «Шахтера» Виктор Грачев высказался о перспективах команды Игоря Костюка.

– Виктор Александрович, для «Динамо» победа над «Рухом» стала третьей кряду под руководством Игоря Костюка. Команда оживает?

– По результату, да. Более того, в игре с львовянами, у киевлян было больше шансов, чтобы забить еще, чем гостям отыграться. Тем не менее, в последних матчах соперниками динамовцев были команды из нижней части турнирной таблицы.

Истинную силу команды Игоря Костюка мы увидим, когда она будет встречаться с оппонентами из первой тройки. Вот, к примеру, уже 8 марта «Динамо» поедет в Житомир на лобовой поединок против «Полесья».

Впрочем, до второго, а тем более, до первого места «бело-синим» не добраться, уж слишком много было потеряно в первой части чемпионата.

Отметим, что свой следующий поединок в Премьер-лиге «Динамо» проведет 27 февраля на своем поле против «Эпицентра». Начало матча – в 13:00.