В поединке с участием Ливерпуля снова забили мяч в компенсированное время

Ливерпуль является рекордсменом сезона среди команд топ-5 европейских чемпионатов по количеству забитых и пропущенных голов в добавленное арбитром время.

Победный мяч Алексиса Макаллистера на 97-й минуте игры против Ноттингем Форест стал уже 13-м в добавленное время в матчах Ливерпуля в АПЛ: 7 забитых и 6 пропущенных.

Никакая другая команда топ-5 лиг не может похвастаться подобным результатом.

На один гол меньше было забито в матчах Бундеслиги при участии Кельна (12), на 2 – Марселя в Лиге 1, Лидса и Арсенала в АПЛ (по 11).

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством забитых и пропущенных мячей в добавленное арбитром к матчам время в сезоне 2025/26

13 – Ливерпуль (7/6)

12 – Кельн (7/5)

11 – Марсель (4/7)

11 – Лидс Юнайтед (3/8)

11 – Арсенал (7/4)

10 – Жирона (3/7)

10 – Леванте (5/5)

10 – Вест Хэм Юнайтед (3/7)

10 – Ньюкасл Юнайтед (3/7)

9 – Айнтрахт (3/6)

В скобках – количество забитых/пропущенных голов

Голы, забитые Ливерпулем в добавленное арбитром время в АПЛ в сезоне 2025/26

90+10 – Рио Нгумоха (против Ньюкасл Юнайтед)

90+7 – Алексис Макаллистер (против Ноттингем Форест)

90+5 – Мохамед Салах (против Бернли)

90+4 – Мохамед Салах (против Борнмута)

90+4 – Коди Гакпо (против Фулхэма)

90+3 – Ибраима Конате (против Ньюкасл Юнайтед)

90+2 – Коди Гакпо (против Вест Хэм Юнайтед)

Голы, пропущенные Ливерпулем в добавленное арбитром время в АПЛ в сезоне 2025/26