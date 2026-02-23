Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В поединке с участием Ливерпуля снова забили мяч в компенсированное время
23 февраля 2026, 16:06 |
В поединке с участием Ливерпуля снова забили мяч в компенсированное время

13 голов после 90 минуты уже были забиты в матчах «красных» в АПЛ в сезоне 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль является рекордсменом сезона среди команд топ-5 европейских чемпионатов по количеству забитых и пропущенных голов в добавленное арбитром время.

Победный мяч Алексиса Макаллистера на 97-й минуте игры против Ноттингем Форест стал уже 13-м в добавленное время в матчах Ливерпуля в АПЛ: 7 забитых и 6 пропущенных.

Никакая другая команда топ-5 лиг не может похвастаться подобным результатом.

На один гол меньше было забито в матчах Бундеслиги при участии Кельна (12), на 2 – Марселя в Лиге 1, Лидса и Арсенала в АПЛ (по 11).

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством забитых и пропущенных мячей в добавленное арбитром к матчам время в сезоне 2025/26

  • 13 – Ливерпуль (7/6)
  • 12 – Кельн (7/5)
  • 11 – Марсель (4/7)
  • 11 – Лидс Юнайтед (3/8)
  • 11 – Арсенал (7/4)
  • 10 – Жирона (3/7)
  • 10 – Леванте (5/5)
  • 10 – Вест Хэм Юнайтед (3/7)
  • 10 – Ньюкасл Юнайтед (3/7)
  • 9 – Айнтрахт (3/6)

В скобках – количество забитых/пропущенных голов

Голы, забитые Ливерпулем в добавленное арбитром время в АПЛ в сезоне 2025/26

  • 90+10 – Рио Нгумоха (против Ньюкасл Юнайтед)
  • 90+7 – Алексис Макаллистер (против Ноттингем Форест)
  • 90+5 – Мохамед Салах (против Бернли)
  • 90+4 – Мохамед Салах (против Борнмута)
  • 90+4 – Коди Гакпо (против Фулхэма)
  • 90+3 – Ибраима Конате (против Ньюкасл Юнайтед)
  • 90+2 – Коди Гакпо (против Вест Хэм Юнайтед)

Голы, пропущенные Ливерпулем в добавленное арбитром время в АПЛ в сезоне 2025/26

  • 90+7 – Гаррисон Рид (Фулхэм)
  • 90+7 – Эдди Нкетия (Кристал Пэлас)
  • 90+6 – Ао Танака (Лидс Юнайтед)
  • 90+5 – Амин Адли (Борнмут)
  • 90+5 – Эстевао (Челси)
  • 90+3 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
По теме:
Челси – Бернли – 1:1. Упущенная победа синих. Видео голов и обзор матча
Арсенал лидирует в АПЛ по голам и ассистам игроков, вышедших на замену
Коуч Тоттенхэма после разгрома от Арсенала: «Большая разница между клубами»
