В поединке с участием Ливерпуля снова забили мяч в компенсированное время
13 голов после 90 минуты уже были забиты в матчах «красных» в АПЛ в сезоне 2025/26
Ливерпуль является рекордсменом сезона среди команд топ-5 европейских чемпионатов по количеству забитых и пропущенных голов в добавленное арбитром время.
Победный мяч Алексиса Макаллистера на 97-й минуте игры против Ноттингем Форест стал уже 13-м в добавленное время в матчах Ливерпуля в АПЛ: 7 забитых и 6 пропущенных.
Никакая другая команда топ-5 лиг не может похвастаться подобным результатом.
На один гол меньше было забито в матчах Бундеслиги при участии Кельна (12), на 2 – Марселя в Лиге 1, Лидса и Арсенала в АПЛ (по 11).
Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством забитых и пропущенных мячей в добавленное арбитром к матчам время в сезоне 2025/26
- 13 – Ливерпуль (7/6)
- 12 – Кельн (7/5)
- 11 – Марсель (4/7)
- 11 – Лидс Юнайтед (3/8)
- 11 – Арсенал (7/4)
- 10 – Жирона (3/7)
- 10 – Леванте (5/5)
- 10 – Вест Хэм Юнайтед (3/7)
- 10 – Ньюкасл Юнайтед (3/7)
- 9 – Айнтрахт (3/6)
В скобках – количество забитых/пропущенных голов
Голы, забитые Ливерпулем в добавленное арбитром время в АПЛ в сезоне 2025/26
- 90+10 – Рио Нгумоха (против Ньюкасл Юнайтед)
- 90+7 – Алексис Макаллистер (против Ноттингем Форест)
- 90+5 – Мохамед Салах (против Бернли)
- 90+4 – Мохамед Салах (против Борнмута)
- 90+4 – Коди Гакпо (против Фулхэма)
- 90+3 – Ибраима Конате (против Ньюкасл Юнайтед)
- 90+2 – Коди Гакпо (против Вест Хэм Юнайтед)
Голы, пропущенные Ливерпулем в добавленное арбитром время в АПЛ в сезоне 2025/26
- 90+7 – Гаррисон Рид (Фулхэм)
- 90+7 – Эдди Нкетия (Кристал Пэлас)
- 90+6 – Ао Танака (Лидс Юнайтед)
- 90+5 – Амин Адли (Борнмут)
- 90+5 – Эстевао (Челси)
- 90+3 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
