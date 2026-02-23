Главный претендент на выход в УПЛ потерял футболиста из-за ужасной травмы

В дебютном контрольном матче черновицкой «Буковины» на зимнем сборе против юношеской команды «Металлиста 1925» полузащитник «желто-черных» Арсений Килевой получил серьезную травму.

В середине второго тайма в одном из игровых эпизодов футболист получил повреждение и не смог продолжить встречу.

Сразу после матча Арсению была проведена магнитно-резонансная томография. Поскольку первичные клинические симптомы повреждения передней крестообразной связки были отрицательными, для установления окончательного диагноза было принято решение провести второе контрольное МРТ.

Результаты повторного обследования подтвердили худшие опасения врачей, поэтому футболист нуждается в обязательном оперативном вмешательстве.

В понедельник, 23 февраля, в Киеве Арсению будет проведена операция – пластика передней крестообразной связки правого коленного сустава. Будет оперировать игрока ортопед-травматолог Дмитрий Михайлович Яровой.

«ФК «Буковина» выражает искреннюю поддержку Арсению! Мы желаем нашему полузащитнику удачной операции, терпения и скорейшего возвращения на футбольное поле. Мы с тобой, Арсений!» – обратилась к 22-и игроку черновицкая команда.

В нынешнем сезоне Килевой провел 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Ориентировочные сроки восстановления украинского полузащитника на данный момент неизвестны.

«Буковина» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги и является главным претендентом на выход в элитный дивизион. Команда Сергея Шищенко опережает ближайшего преследователя на семь баллов.