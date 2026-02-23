Челси – Бернли – 1:1. Упущенная победа синих. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 27-го тура Английской Премьер-лиги
21 февраля состоялся матч 27-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Челси» и «Бернли».
С самого начала поединка «пенсионеры» вели в счете на своем стадионе «Стэмфорд Бридж».
Тревожный звонок прозвучал на 72-й минуте, когда «Челси» остался в меньшинстве.
Матч постепенно катился к победе «синих», однако у «Бернли» были другие планы: гости в концовке встречи сравняли счет и вырвали ничью (1:1).
Английская Премьер-лига. 27-й тур, 21 февраля
«Челси» – «Бернли» – 1:1
Голы: Жоау Педро, 4 – Флемминг, 90+3
Удаление: Фофана, 72
Видео голов и обзор матча:
События матча
