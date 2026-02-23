Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Челси
21.02.2026 17:00 – FT 1 : 1
Бёрнли
Англия
23 февраля 2026, 15:28 | Обновлено 23 февраля 2026, 15:47
Челси – Бернли – 1:1. Упущенная победа синих. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 27-го тура Английской Премьер-лиги

Челси – Бернли – 1:1. Упущенная победа синих. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

21 февраля состоялся матч 27-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Челси» и «Бернли».

С самого начала поединка «пенсионеры» вели в счете на своем стадионе «Стэмфорд Бридж».

Тревожный звонок прозвучал на 72-й минуте, когда «Челси» остался в меньшинстве.

Матч постепенно катился к победе «синих», однако у «Бернли» были другие планы: гости в концовке встречи сравняли счет и вырвали ничью (1:1).

Английская Премьер-лига. 27-й тур, 21 февраля

«Челси» – «Бернли» – 1:1

Голы: Жоау Педро, 4 – Флемминг, 90+3

Удаление: Фофана, 72

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Зиан Флемминг (Бёрнли), асcист Джеймс Уорд-Проуз.
72’
Уэсли Фофана (Челси) получает красную карточку.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Педру Нету.
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Челси Бернли удаление (красная карточка) Жоао Педро Жункейра Зиан Флемминг Уэсли Фофана
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
