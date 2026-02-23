21 февраля состоялся матч 27-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Челси» и «Бернли».

С самого начала поединка «пенсионеры» вели в счете на своем стадионе «Стэмфорд Бридж».

Тревожный звонок прозвучал на 72-й минуте, когда «Челси» остался в меньшинстве.

Матч постепенно катился к победе «синих», однако у «Бернли» были другие планы: гости в концовке встречи сравняли счет и вырвали ничью (1:1).

Английская Премьер-лига. 27-й тур, 21 февраля

«Челси» – «Бернли» – 1:1

Голы: Жоау Педро, 4 – Флемминг, 90+3

Удаление: Фофана, 72

Видео голов и обзор матча: