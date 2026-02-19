Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Челси
21.02.2026 17:00 - : -
Бёрнли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
Челси – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 февраля в 17:00 поединок 27-го тура Английской Премьер-лиги

Челси – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Челси

В субботу, 21 февраля, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Бернли».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.

Челси – Бернли
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси смотреть онлайн Челси - Бернли
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

