Челси – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 февраля в 17:00 поединок 27-го тура Английской Премьер-лиги
В субботу, 21 февраля, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Бернли».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.
Челси – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – БернлиСмотреть трансляцию
