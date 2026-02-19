В субботу, 21 февраля, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Бернли».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.

Челси – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ