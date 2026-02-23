Организаторы Акапулько выпустили заявление в связи с беспорядками в Мексике
Организаторы соревнования опровергли слухи об отмене турнира
Организаторы турнира ATP 500 Акапулько опровергли слухи об отмене турнира опубликовав заявление в социальных сетях.
«Заявляем, что распространяемая информация некоторыми изданиями и соцсетями о том, что турнир отменен по соображениям безопасности, не соответствует действительности. Турнир не публиковал никаких новостей об отмене. Соревнования состоятся по расписанию, операционная деятельность осуществляется в штатном режиме.
Мы постоянно на связи с федеральными, региональными и муниципальными властями и взаимодействуем с ними в рамках соответствующих протоколов безопасности. Просим представителей СМИ, спонсоров и болельщиков проверять любые данные только в официальных источниках», – говорится в официальном аккаунте Instagram Abierto Mexicano de Tenis.
Смерть наркобарона Немесио Осегери Сервантеса, также известного как «Эль Менчо», спровоцировала волну насилия в Мексике. Лидер картеля погиб во время операции мексиканских федеральных сил в Пуэрто-Вальярте, штат Халиско. В городе Акапулько, где проходит Открытый чемпионат Мексики по теннису, сообщалось о многочисленных нападениях, поджогах автомобилей. Это привело к блокированию различных участков автомагистралей, а также к многочисленным операциям по обеспечению безопасности федеральными и государственными силами в этом районе.
Эти инциденты вызвали хаос и глубокое беспокойство среди теннисных болельщиков и жителей.
Открытый теннисный турнир Мексики гарантировал безопасность во время турнира, который продлится с 23 по 28 февраля.
Матчи основной сетка турнира ATP 500 Акапулько стартуют по рассписанию – 24 февраля.
