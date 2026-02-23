Лига чемпионов с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных событий в ответных матчах первого раунда плей-офф Лиги чемпионов (24-25-го февраля).

Лига чемпионов

1/16 финала

Ответные матчи

24.02.2026

«Интер» – «Буде-Глимт». Первый матч – 1:3

Да уж, удивила лучшая норвежская команда в первом поединке против лучшей на данный момент итальянской команды, а параллельно – и финалиста минувшей чемпионской Лиги. Вроде бы команда Кристиана Киву отлично знала, куда ехала, ведь в суровой норвежской глуши уже хранится скальп самого «Манчестер Сити», но вот в итоге так и ничего не сумела противопоставить «викингам». Более того, второй тайм «Интернационале» и вовсе провалил. Да и капитана своего потерял из-за травмы. В общем, закономерное и заслуженное поражение вице-чемпионов Италии. Но все это уже история. И лирика это все, поскольку миланцы все равно сохраняют неплохие шансы на выход в 1/8 финала. На мой взгляд, шансы эти – пятьдесят на пятьдесят, учитывая и довольно посредственные результаты «Буде-Глимта» на выезде, и однозначно более высокий класс оппонента, да и опыт еще в разы серьезнее. Что касается победителя конкретного поединка, то лично я не сомневаюсь в победе хозяев. А вот что касается прохода в следующий раунд состязаний, то тем, кто не желает рисковать, я бы советовал дистанцироваться от этого вопроса. Но если, все-таки, есть желание рискнуть, то мой совет – все равно ставьте на «Интер».

«Байер» – «Олимпиакос». Первый матч – 2:0

Признаюсь, недооценил я накануне первого матча этих команд вице-чемпионов Германии. «Фармацевты» в Бундеслиге сейчас лишены даже намека на стабильность: чередуют успешные поединки с провальными, да и в предпоследнем туре основного этапа ЛЧ «Олимпиакос» в родных стенах без проблем одолел «Байер». Теперь вот не одолел. Более того, как-то совсем обреченно выглядели «олимпийцы» после двух голов Шика, забитых с трехминутным интервалом. Не берусь утверждать, что в ответном поединке «Оли» снова уступил без проблем. Не исключаю, что гости могут вытянуть и ничью. Но вот относительно выхода команды Каспера Юльмана в следующий раунд я теперь не сомневаюсь.

«Атлетико» – «Брюгге». Первый матч – 3:3

Если главный тренер «матрасников» Диего Симеоне и лукавил после первого матча с вице-чемпионами Бельгии, заявив, что «Брюгге» - самая интенсивная команда нынешней Лиги чемпионов», то самую малость. С тем же счетом – 3:3 – команда Ивана Леко в основном этапе ЛЧ сыграла с «Барселоной». А еще забила три безответных мяча в ворота «Марселя». А еще разбила 4:1 «Монако». Одним словом, непростая это команда. Точнее, сложная эта команда. Однако, коль на то пошло, эта команда не сложнее «Атлетико». Просто нынешний «Атлетико» - это явно вещь в себе. Поди разберись, что там к чему. То саму «Барсу» разбирают на запчасти, то безродному «Райо» сливают в одну калитку. Да и с «Брюгге» мадридцы имели все шансы победить, ведя 2:0, но в итоге довольствовались лишь ничьей, пропустив третий гол уже в добавленное время. Я это все к тому, что и ответный поединок обещает стать конкурентным и результативным. Ставка «обе забьют» весьма импонирует этой игре. Что же касается результата матча, то я осторожно рекомендую ставить на хозяев.

25.02.2026

«Ювентус» – «Галатасарай». Первый матч – 2:5

Похвалю себя. Я не сомневался, что в первом поединке «Галатасарай» окажется сильнее «Ювентуса». Статистика была в пользу чемпионов Турции, да и интуиция моя тоже была в их пользу. Но, признаться, я и представить не мог, что для «Старой синьоры» все так плохо в итоге сложится. Точнее, что так хреново сложится для защитника «бьянко-нери» Кабаля: вышел на поле на 46 минуте, заработал роковой штрафной не в свою пользу, а на 67 минуте уже удалился. «Мы сделали три шага назад», - горевал после матча Спаллетти. Вот если бы шагов назад было два, то, вполне возможно, туринцы бы и смогли дома отыграться. А теперь – я в это не верю. Что-то мне подсказывает, что гости и в этой игре не уйдут с поля без забитого мяча. Более того, мне кажется, что команда Окана Бурука и в ответной встрече не проиграет.

«Реал» – «Бенфика». Первый матч – 1:0

Матч «орлов» со «сливочными» и в последнем туре основного этапа ЛЧ стал самым резонансным, и теперь вот и в первом раунде плей-офф получился огненным. И в данном случае я не ошибся, предположив накануне первого матча, что вице-чемпион Испании возьмет реванш. «Реал» взял реванш. Противоречивый Винисиус и в неприятную историю сумел вляпаться, и гол шикарный успел забить. Наш Трубин молодец, но против лома нет приема. Уверен, что в ответном поединке подопечные «Особенного» будут лезть из кожи вон, дабы сыграть успешно – им ведь терять уже нечего, но я в то же время практически уверен, что хозяева своего не упустят. Прогнозирую и выход «Мадрида» в следующий круг, и его победу.

«ПСЖ» – «Монако». Первый матч – 3:2

Если «Монако» и может на кого-то сетовать по итогу первой игры с «Сен-Жермен», то лишь на себя. Монегаски очень бурно начали против действующего обладателя Кубка чемпионов, вели 2:0 уже в начале первой половины встречи, но затем быстро сдулись, пропустив первый мяч. Нынешний «Монако» способен на локальный успех, это безусловно, но у нынешнего «Монако» недостаточно класса. Особенно в матчах против таких команд, как «Пари Сен-Жермен». Пока хватало эмоционального запаса и заряда, монегаски доминировали, а когда этот запас иссяк, все стало в итоге на свои места. Тем не менее, предположу, что на забитый мяч в Париже гости наиграют. А вот что касается команды, которая из этой пары выйдет в 1/8 финала, то для меня очевидно, что этой командой станет команда нашего Ильи Забарного.

«Аталанта» – «Боруссия» (Дортмунд). Первый матч – 0:2

А вот относительно этой пары я ошибся. Накануне первой игры я был уверен, что итальянцы как минимум не проиграют. В их пользу и статистика, и история. Только вот своей игрой они не сумели подтвердить тенденцию. «Дортмунд» забил дважды в первом тайме, и спокойно довел игру до комфортной победы. Знаменитый Фабио Капелло заявил после матча, что «Аталанте» по силам перевернуть игру и пробиться в 1/8 финала. Позволю себе не согласиться с матерым алленаторе. В этой связи я предпочитаю быть на стороне Нико Ковача, наставника «шмелей», который после первого матча заявил, что шансы остаются пятьдесят на пятьдесят, «но мы должны пройти дальше». Что-то мне подсказывает, что «Боруссия» действительно пройдет дальше. И, скорее всего, немецкая команда в ответном поединке не проиграет.

