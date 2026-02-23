Волевая победа. Полесье в товарищеском матче обыграло Черноморец

В понедельник, 23 февраля, «Полесье» и «Черноморец» провели товарищеский матч. Житомирский клуб уже сыграл один официальный поединок в 2026 году. Команда Руслана Ротаня в матче 17-го тура УПЛ со счетом 2:0 обыграла «Колос». «Черноморец» же только готовится к возобновлению чемпионата.

«Полесье» использовало активный прессинг, что принесло результат. На 22-й минуте Александр Филиппов вывел житомирский клуб вперед.

«Черноморец» отыгрался на 34-й минуте. После удара Герича мяч от ноги игрока «Полесья» влетел в сетку.

На этом одесситы не ограничились и на 39-й минуте вышли вперед. На этот раз Герич забил прямым дальним ударом.

После перерыва «Полесье» продолжило играть активно. Команде удалось сравнять счет на 77-й минуте. А спустя пять минут Александр Иванов ударом с пенальти принес «Полесью» победу.

Товарищеский матч. 23 февраля

«Полесье» (Житомир) – «Черноморец» (Одесса) – 3:2

Голы: Филиппов, 22, Караман, 77, Иванов, 82 (с пенальти) – Герич, 34, 39

Видеозапись матча