УАФ объявила о старте продажи билетов на сверхважные матчи сборной Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально сообщила о долгожданном начале продажи билетов на два мартовских матча сборной Украины, которые состоятся в Валенсии на стадионе «Эстадио Сьютат де Валенсия»:

26 марта – 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция;

31 марта – финал плей-офф за право сыграть на ЧМ-2026 против победителя пары Польша/Албания.

Начало обоих поединков – в 20:45 по местному времени. В случае поражения в первом матче второй – против неудачника пары Польша/Албания – будет иметь статус товарищеского.

Один болельщик может приобрести не больше четырех билетов. Первые 24 часа приобрести билеты можно только за криптовалюту. Позже будут добавлены другие способы оплаты.

Имя и фамилия, указанные при оформлении покупки билета, должны полностью соответствовать данным документа, удостоверяющего личность. При обнаружении разногласий во время проверки службами безопасности в доступе на стадион может быть отказано.

Билеты обмену и возврату не подлежат.

Возрастных ограничений для болельщиков нет – все зрители, включая детей, в частности младенцев, должны иметь отдельный билет. Стоимость билетов одинакова для всех возрастных категорий.

Для удобной навигации на арене следует обращать внимание на номер ряда и название трибуны, указанные в билете.