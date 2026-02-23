Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УАФ объявила о старте продажи билетов на сверхважные матчи сборной Украины
Чемпионат мира
23 февраля 2026, 14:27 | Обновлено 23 февраля 2026, 14:35
УАФ объявила о старте продажи билетов на сверхважные матчи сборной Украины

Соперниками подопечных Сергея Реброва станут Швеция и один представитель пары Польша – Албания

УАФ объявила о старте продажи билетов на сверхважные матчи сборной Украины
УАФ. Сборная Украины по футболу

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально сообщила о долгожданном начале продажи билетов на два мартовских матча сборной Украины, которые состоятся в Валенсии на стадионе «Эстадио Сьютат де Валенсия»:

  • 26 марта – 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция;
  • 31 марта – финал плей-офф за право сыграть на ЧМ-2026 против победителя пары Польша/Албания.

Начало обоих поединков – в 20:45 по местному времени. В случае поражения в первом матче второй – против неудачника пары Польша/Албания – будет иметь статус товарищеского.

Один болельщик может приобрести не больше четырех билетов. Первые 24 часа приобрести билеты можно только за криптовалюту. Позже будут добавлены другие способы оплаты.

Имя и фамилия, указанные при оформлении покупки билета, должны полностью соответствовать данным документа, удостоверяющего личность. При обнаружении разногласий во время проверки службами безопасности в доступе на стадион может быть отказано.

Билеты обмену и возврату не подлежат.

Возрастных ограничений для болельщиков нет – все зрители, включая детей, в частности младенцев, должны иметь отдельный билет. Стоимость билетов одинакова для всех возрастных категорий.

Для удобной навигации на арене следует обращать внимание на номер ряда и название трибуны, указанные в билете.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция сборная Польши по футболу сборная Албании по футболу Украинская ассоциация футбола билеты
Николай Тытюк Источник
Комментарии
Xvalenok03
Насколько безграмотно написан заголовок. Особенно по смыслу. Аж коробит.
