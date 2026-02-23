Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Бенфика рискует потерять украинского футболиста перед матчем против Реала

Судакову потребуется от трех до десяти дней, чтобы полностью восстановиться

Бенфика рискует потерять украинского футболиста перед матчем против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В среду, 25 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся португальская «Бенфика» и мадридский «Реал».

Команды проведут вторую игру – в предыдущей встречи подопечные Жозе Моуриньо потерпели поражение с минимальны счетом 0:1.

По информации издания Glorioso1904, полузащитник сборной Украины Георгий Судаков рискует не выйти на поле из-за повреждения поясницы и боли в спине.

23-летний футболист оказался вне заявки на матч чемпионата Португалии, в котором «орлы» разгромили AVS (3:0). Судакову потребуется от трех до десяти дней, чтобы полностью восстановиться и вернуться к тренировкам.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 33 игры в составе лиссабонского клуба, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Механік
Можна подумати, що Судаков є ключовим гравцем Бенфіки.
Перець
Це дійсно втрата, креативу додає на полі дай боже
Footballka
Тепер у Бенфіки шансів побільшало, з'явився шанс на гарний результат. Судака симулянта краще тримати на лаві, там від нього користі більше. 
AK.228
Невероятная потеря для Бенфики. Георгий ключевой игрок клуба , без него шансы на проход многократно уменьшаються 
