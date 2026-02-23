Бенфика рискует потерять украинского футболиста перед матчем против Реала

В среду, 25 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся португальская «Бенфика» и мадридский «Реал».

Команды проведут вторую игру – в предыдущей встречи подопечные Жозе Моуриньо потерпели поражение с минимальны счетом 0:1.

По информации издания Glorioso1904, полузащитник сборной Украины Георгий Судаков рискует не выйти на поле из-за повреждения поясницы и боли в спине.

23-летний футболист оказался вне заявки на матч чемпионата Португалии, в котором «орлы» разгромили AVS (3:0). Судакову потребуется от трех до десяти дней, чтобы полностью восстановиться и вернуться к тренировкам.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 33 игры в составе лиссабонского клуба, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.