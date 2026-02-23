23 февраля в первом круге турнира в мексиканской Мериде сыграют Даяна Ястремская (WTA 44) и Марина Стакушич (WTA 139).

Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка слабо начинает этот сезон, хоть теоретически она могла бы совершить прорыв, учитывая ее умения и стиль игры. Ястремская уже успела взять участие на шести турнирах, провела десять матчей, одержав всего четыре победы.

Последний раз спортсменка играла в Дубае, где уступила в двух сетах Джанис Тджен из Индонезии – 4:6, 1:6. Со старта года теннисистка потеряла 12 позиций в рейтинге.

Конечно, Ястремская не показывает свой лучший теннис, пора эту серию неудачных турниров прервать. В случае успеха, украинка во втором туре сыграет с победителем пары Букша – Векич, о чем точно пока что рано думать.

Марина Стакушич

Канадскую теннисистку пока что с натяжкой можно записать в число перспективных, так как ей 21 год. Сезон спортсменка начала с турнире WTA 125 в Канберре, где проиграла свой первый же матч. На Открытом чемпионате Австралии Стакушич начала с квалификации, которую уверенно прошла, одолев испанку Парризас-Диас – 6:3, 6:2, сербку Костович – 6:0, 6:2, а потом китаянку Чжу – 7:5, 6:4.

В первом круге основного раунда мейджжора спортсменка играла против австралийки Присциллы Хон, у которой уверенно взяла первую партию – 6:1, но отдала второй сет 4:6. Третий сет Стакушич не смогла завершить, при счете 3:3 у нее случились сильные судороги, пришлось вызывать врачей, после оказанной помощи канадка без шансов проиграла два гейма и снялась с матча, покинув корт на инвалидном кресле.

Теннисистка не играла больше месяца, так что сложно оценить ее форму.

Прогноз

Спортсменки между собой никогда не играли, а в предстоящем матче украинку считают фаворитом, что выглядит логично. Многое зависит от того, в какой форме находится Стакушич, учитывая тот факт, как она завершила свой последний матч.

Я думаю, что в таком матче может завязаться интересная борьба, именно по этой причине я ставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,9.